提升救災量能 屏東慈鳳宮贈救災指揮車、PAC救命器給特搜大隊

提升救災量能，信仰結合公益，屏東慈鳳宮今贈消防救災指揮車「阿猴媽祖3號」與整合式PCA救命器給屏東縣消防局特搜大隊，指揮車與救命器加總近500萬，縣長周春贈送感謝狀，感謝慈鳳宮以行動支持消防救災。

周春米說，慈鳳宮媽祖廟捐贈救災指揮車阿猴媽祖三號，慈鳳宮捐贈救災指揮車來到第3輛，特搜大隊肩負艱難救災任務，捐贈的救災指揮車具備高度機動性與複合地形行駛能力，在各類災害現場即時投入指揮調度。

消防局長李彬正說，整合式PAC救命器，有別於傳統的，結合科技軟體，指揮官可以從平板介面，了解每個隊員在災害現場情況，並即時給出相關指令，提升消防人員在火場與高風險的環境中安全防護。