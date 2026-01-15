快訊

三餵澳洲生老鼠藥…楊女涉殺人未遂不認罪 再被控殺英籍前夫不起訴

一帶一路再成死傷煉獄？泰國高鐵起重機砸中火車釀32死

蔣萬安「今馬熊讚」春聯來了！與最強搭擋爆笑揮毫 公布領取方式

提升救災量能 屏東慈鳳宮贈救災指揮車、PAC救命器給特搜大隊

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東慈鳳宮捐贈第三輛消防指揮車「阿猴媽祖3號」給屏東縣消防局特搜大隊。記者劉星君／攝影
屏東慈鳳宮捐贈第三輛消防指揮車「阿猴媽祖3號」給屏東縣消防局特搜大隊。記者劉星君／攝影

提升救災量能，信仰結合公益，屏東慈鳳宮今贈消防救災指揮車「阿猴媽祖3號」與整合式PCA救命器給屏東縣消防局特搜大隊，指揮車與救命器加總近500萬，縣長周春贈送感謝狀，感謝慈鳳宮以行動支持消防救災。

周春米說，慈鳳宮媽祖廟捐贈救災指揮車阿猴媽祖三號，慈鳳宮捐贈救災指揮車來到第3輛，特搜大隊肩負艱難救災任務，捐贈的救災指揮車具備高度機動性與複合地形行駛能力，在各類災害現場即時投入指揮調度。

消防局長李彬正說，整合式PAC救命器，有別於傳統的，結合科技軟體，指揮官可以從平板介面，了解每個隊員在災害現場情況，並即時給出相關指令，提升消防人員在火場與高風險的環境中安全防護。

慈鳳宮董事長陳沈碧蓮表示，守護鄉親平安是慈鳳宮長期以來的使命，透過設備捐贈，讓消防弟兄在第一線執勤時獲得更完善的支援，延續媽祖守護地方的力量。  屏東縣政府消防局表示，妥善運用受贈的救災指揮車與救命設備，強化災害現場指揮與救援效能，持續精進救災專業，守護縣民生命與財產安全。

屏東慈鳳宮捐贈第三輛消防指揮車「阿猴媽祖3號」給屏東縣消防局特搜大隊。記者劉星君／攝影
屏東慈鳳宮捐贈第三輛消防指揮車「阿猴媽祖3號」給屏東縣消防局特搜大隊。記者劉星君／攝影
屏東慈鳳宮捐贈第三輛消防指揮車「阿猴媽祖3號」給屏東縣消防局特搜大隊。記者劉星君／攝影
屏東慈鳳宮捐贈第三輛消防指揮車「阿猴媽祖3號」給屏東縣消防局特搜大隊。記者劉星君／攝影
屏東慈鳳宮捐贈整合式PCA救命器給消防局特搜大隊。記者劉星君／攝影
屏東慈鳳宮捐贈整合式PCA救命器給消防局特搜大隊。記者劉星君／攝影

屏東縣政府 媽祖 災害

延伸閱讀

影／違停消防栓前被開罰單 嗆警別走「已告訴你們上面」

新北消防年度盛事 警義消193人獲表揚

電動車鋰電池火災不再難控 南投消防運用科技救災

打火弟兄救火救災…台南在地企業捐贈照護裝備 守護消防身心狀態

相關新聞

影／歷時多年修復 萬年溪畔鼎昌號李宅 屏東燈節將開放戶外庭院

屏東市萬年溪畔百年歷史「鼎昌號李宅」見證地方與承載家族記憶，文化部私有老建築保存再生計畫，李氏家族歷時多年的修復活化，今...

提升救災量能 屏東慈鳳宮贈救災指揮車、PAC救命器給特搜大隊

提升救災量能，信仰結合公益，屏東慈鳳宮今贈消防救災指揮車「阿猴媽祖3號」與整合式PCA救命器給屏東縣消防局特搜大隊，指揮...

高雄鳳山首條「保護型自行車道」地方反彈 交通局遭施壓塗銷僅剩一側

高雄市在市區博愛一路導入「保護型自行車道」後獲好評，自行車騎乘在專用道上避免爭道釀危險，市府為此在鳳山區凱旋路規畫全市第...

屏東伯大尼3千鍋羊肉爐義賣 醫奉獎牙醫師當公益大使

支持身心障礙者學習自立，屏東伯大尼之家在春節前夕推出3000鍋羊肉爐義賣，邀請去年獲得醫療奉獻獎屏東縣牙醫師黃福傳擔任公...

南橫溪底便道沖毀 高雄「這3里」明停班課

高雄市已經連放兩天颱風假，明天恢復正常上班上課，不過桃源區因為南橫公路勤和溪底便道沖毀因素，交通受影響。桃源區公所晚間宣...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。