提升救災量能 屏東慈鳳宮贈救災指揮車、PAC救命器給特搜大隊
提升救災量能，信仰結合公益，屏東慈鳳宮今贈消防救災指揮車「阿猴媽祖3號」與整合式PCA救命器給屏東縣消防局特搜大隊，指揮車與救命器加總近500萬，縣長周春贈送感謝狀，感謝慈鳳宮以行動支持消防救災。
周春米說，慈鳳宮媽祖廟捐贈救災指揮車阿猴媽祖三號，慈鳳宮捐贈救災指揮車來到第3輛，特搜大隊肩負艱難救災任務，捐贈的救災指揮車具備高度機動性與複合地形行駛能力，在各類災害現場即時投入指揮調度。
消防局長李彬正說，整合式PAC救命器，有別於傳統的，結合科技軟體，指揮官可以從平板介面，了解每個隊員在災害現場情況，並即時給出相關指令，提升消防人員在火場與高風險的環境中安全防護。
慈鳳宮董事長陳沈碧蓮表示，守護鄉親平安是慈鳳宮長期以來的使命，透過設備捐贈，讓消防弟兄在第一線執勤時獲得更完善的支援，延續媽祖守護地方的力量。 屏東縣政府消防局表示，妥善運用受贈的救災指揮車與救命設備，強化災害現場指揮與救援效能，持續精進救災專業，守護縣民生命與財產安全。
