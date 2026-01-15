高雄鳳山首條「保護型自行車道」地方反彈 交通局遭施壓塗銷僅剩一側

高雄市在市區博愛一路導入「保護型自行車道」後獲好評，自行車騎乘在專用道上避免爭道釀危險，市府為此在鳳山區凱旋路規畫全市第3條自行車道，不過未料在即將完工通車之際，卻遭地方民眾強烈反對，北側路側住戶抗議稱已影響停車、做生意，市府最後迫於民意壓力，將已完成的北側550公尺車道「全數塗銷」，僅剩南側自行車道。

高雄市交通局規畫在鳳山區凱旋路上，中正預校前總長度650公尺的8線道上重新畫設路面標線，畫出繼博愛一路、新光路後，全市第3條「保護型自行車道」，將當地過寬路幅分配給行人、自行車、路邊停車和車輛，近日陸續完成南北側自行車道後，吸引不少用路人使用，也有軍校學生騎YouBike通行，但未料卻引發當地路側住戶嚴重反彈。

當地北側的路邊住戶近日發起抗爭，認為標線畫設方式已影響住戶進出、停車，且部分住戶平時習慣將車輛停放路肩，擔心之後遭檢舉違停，堅持要求交通局塗銷自行車道，市府最後迫於民代施壓，只能將已完成的北側550公尺車道「全數塗銷」，留下大面積路肩，目前當地僅剩南側仍保留自行車道，今日會全數完工通車。

誠義里長劉啓芳表示，當地凱旋路重新刨鋪後畫設專用自行車道，但自行車道內側畫設停車格，造成停車民眾更靠近路中，上下車很危險；北側許多商家擔心顧客無法臨停、貨車無法卸貨，而南側設置公車站，公車停靠後，民眾需越過自行車道才能搭車，也影響安全，且市府在畫設標線前從未與地方溝通，要求兩側應全面塗銷，恢復過往配置。

路側居民說，設置自行車道後，家中汽機車進出都要非常小心，擔心會撞到自行車騎士，平時停在路肩的轎車被迫往外移，更擋住進出動線，且當地住戶不習慣此規畫，仍常違規騎車駛過自行車道，自行車車和機車的碰撞機率反而增加，建議自行車道應設置在人行道上，不要占用道路空間。

不過多數民眾對於自行車道表達認同，有民眾表示過去曾騎自行車在當地通勤2年，該路慢車道限速50公里，車輛快速駛過，「每台都會超快速會從我旁邊刷過去，沒有自行車道真的每天都在等被撞」。也有民眾說，新式標線需要民眾適應，直接塗銷相當可惜。