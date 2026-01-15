快訊

屏東伯大尼3千鍋羊肉爐義賣 醫奉獎牙醫師當公益大使

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
羊肉爐料理包。（無肉丸）記者劉星君／攝影
羊肉爐料理包。（無肉丸）記者劉星君／攝影

支持身心障礙者學習自立，屏東伯大尼之家在春節前夕推出3000鍋羊肉爐義賣，邀請去年獲得醫療奉獻獎屏東縣牙醫師黃福傳擔任公益大使，號召社會大眾一起支持加入公益義賣行列。

屏東伯大尼之家近年投入乳羊肉羊飼養，院內飼養阿爾拜因乳羊、努比亞肉羊，確保羊隻健康成長，採取「架高式飼養」，維持乾燥清潔，降低病菌滋生與疾病發生，羊隻日常照護與飼養管理，由伯大尼畜牧班師生共同照養。

飼養的羊隻約有100頭，伯大尼的孩子們在老師們教導下，參與實作實習與職場技能，逐步培養一技之長。伯大尼之家實務總督導李韻珊說，院生共109名，約70人可以在院內農場工作，畜牧班有10多名負責羊隻飼養管理。除了畜牧班外也有園藝班。

去年獲醫療奉獻獎牙醫師黃福傳在高樹鄉開設鄉內的第一家牙醫診所，長期在偏鄉服務，也會固定到伯大尼之家幫院生看牙齒，展現溫暖關懷，也號召扶輪社社友們響應羊肉爐公益義賣，也擔這次公益大使。

李韻珊說，屏東伯大尼之家長期推動「以工作培力、以生活教養」的成果，讓學習與生活相互連結、累積自立的力量。

春節前夕推出3000鍋羊肉爐公益義賣，羊肉爐冷凍料理包8人份，每包800元，院方表示，從源頭嚴格把關，確保羊隻健康成長。

屏東伯大尼之家飼養約100頭羊。記者劉星君／攝影
支持身心障礙者學習自立，屏東伯大尼之家春節前夕推出3000鍋羊肉爐義賣，邀請去年獲得醫療奉獻獎屏東縣牙醫師黃福傳擔任公益大使，號召社會大眾一起支持加入公益義賣行列。記者劉星君／攝影
屏東伯大尼之家推出羊肉爐冷凍料理包8人份，每包800元。記者劉星君／攝影
