屏東未滿1歲營養補助14天申請逾2千件 社會處：注意簡訊通知
減輕家庭育兒負擔，屏東縣政府從今年2026年起開辦未滿1歲嬰幼兒營養補助，採全面線上申請，經查系統發現跨年一結束，就收到民眾申請案，14天來收到逾2千件，社會處緊急調度人力加速審核，由於1月申請案踴躍，社會處表示，1月25日先核發通過1千案，春節前還會再核發一批1月其餘通過案，2月起會固定每月25日撥款。
社會處表示，審核過程中，發現有些是民眾容易犯的錯誤，需退請民眾補正，將易發生錯誤的四大樣態整理如下，提醒民眾，申請前要準備好相關資料。
常見錯誤退件四大樣態：
1、重複申請、個人資料欄位填寫不完整或錯誤。
2、所附戶籍資料（非3個月內、記事欄省略、缺頁或拍不清楚、地址與戶籍不一致），提醒不要只提供戶籍謄本的封面。
3、匯款帳戶資料（非郵局帳戶、帳號未刪除700或符號、帳號與存簿不一致）。
4、上傳證件影像（身分證未附正反面或影像不清）。
社會處表示，曾處理過退件4次，過程中來回補正，致拉長審查時程，為讓民眾申請案能更快速審核通過，請民眾務必依據系統申請步驟提供正確資料。
社會處呼籲，本補助無論申請完成、退請補件或審核通過，縣府便民系統均會以簡訊通知，請民眾收到簡訊稍安勿躁，為防止詐騙縣府絕對不會在簡訊中要求民眾回電（回訊），所有個資均需在便民系統中登載與上傳，縣府歡迎民眾自行上系統以案件編號查詢進度，盡量勿以來電方式查詢，以免影響審案人力的進度。
