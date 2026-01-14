屏東未滿1歲營養補助14天申請逾2千件 社會處：注意簡訊通知

減輕家庭育兒負擔，屏東縣政府從今年2026年起開辦未滿1歲嬰幼兒營養補助，採全面線上申請，經查系統發現跨年一結束，就收到民眾申請案，14天來收到逾2千件，社會處緊急調度人力加速審核，由於1月申請案踴躍，社會處表示，1月25日先核發通過1千案，春節前還會再核發一批1月其餘通過案，2月起會固定每月25日撥款。

社會處表示，審核過程中，發現有些是民眾容易犯的錯誤，需退請民眾補正，將易發生錯誤的四大樣態整理如下，提醒民眾，申請前要準備好相關資料。

常見錯誤退件四大樣態：

社會處表示，曾處理過退件4次，過程中來回補正，致拉長審查時程，為讓民眾申請案能更快速審核通過，請民眾務必依據系統申請步驟提供正確資料。