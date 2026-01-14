影／歷時多年修復 萬年溪畔鼎昌號李宅 屏東燈節將開放戶外庭院

屏東市萬年溪畔百年歷史「鼎昌號李宅」見證地方與承載家族記憶，文化部私有老建築保存再生計畫，李氏家族歷時多年的修復活化，今年迎來完工，也將在屏東燈節期間1月23日到3月1日每晚5時半到10時，開放戶外庭院讓民眾參觀，近日試燈時，不少民眾好奇想一探究竟。

鼎昌號李宅見證萬丹李氏家族來台奮鬥歷程與地方發展興衰。第一代李珠英的長子李仲義、次子李仲清及堂姪李趖3人，在萬丹鄉創建「鼎昌號」，起初以花生或菜麻榨油為主要商品，後逐步發展成完整事業體，成為萬丹在地傳奇。

李仲清長子李明道的獨女李初雪，因考取屏東高等女學校（現屏東女中）成為第一屆學生，當年李家居住在萬丹舊宅，為了通學方便，便決定在屏東市興建一處能夠容納家人、僕役的舒適居所。主棟建築的約在1927年左右興建。

鼎昌號李宅座落在屏東市萬年溪畔，象徵家族興盛與時代風華，主樓是洋式建築，立面對稱、雕飾精緻；副樓融入日式格調，庭院景緻幽靜，展現中西合璧之美。

文化部推動私有老建築保存再生計畫，針對尚未具文化資產身分，卻有文資價值老建築，補助所有權人維護與保存。李氏家族在縣府協助下獲選，文化部補助相關經費，其餘修繕均由李家負擔。

鼎昌號李宅修復工程2018年啟動，2023年6月開工，今年2026年迎來完工，搭配屏東燈節期間晚間開放戶外庭院，燈節燈飾點綴下，沿著萬年溪畔，老宅更顯迷人，別有一番風味。

李宅長大第四代李怡瑩感動說，出生後住到20歲左右後，就到國外念書，老宅修復終於迎來完工，感動滿滿，這棟房子是曾祖父為了祖母而蓋，小時候總覺得屋外庭院蠻恐怖，有很多樹與花草，整理後變得很溫馨，希望大家走進來，可以感受到「家」的溫暖。