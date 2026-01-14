快訊

無安全裝備…他將徒手攀登台北101 賈永婕發聲：我的心臟好大啊！

伊朗斷網殺人！川普聯手馬斯克「恢復星鏈免費連線」突破軍規封鎖

桌球／林昀儒奪冠沒直播 陸媒看不下去：CCTV你風度在哪？

聽新聞
0:00 / 0:00

影／歷時多年修復 萬年溪畔鼎昌號李宅 屏東燈節將開放戶外庭院

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東市萬年溪畔百年歷史「鼎昌號李宅」將在屏東燈節期間1月23日到3月1日每晚5時半到10時，開放戶外庭院讓民眾參觀，近日試燈時，不少民眾好奇想一探究竟。記者劉星君／攝影
屏東市萬年溪畔百年歷史「鼎昌號李宅」將在屏東燈節期間1月23日到3月1日每晚5時半到10時，開放戶外庭院讓民眾參觀，近日試燈時，不少民眾好奇想一探究竟。記者劉星君／攝影

屏東市萬年溪畔百年歷史「鼎昌號李宅」見證地方與承載家族記憶，文化部私有老建築保存再生計畫，李氏家族歷時多年的修復活化，今年迎來完工，也將在屏東燈節期間1月23日到3月1日每晚5時半到10時，開放戶外庭院讓民眾參觀，近日試燈時，不少民眾好奇想一探究竟。

鼎昌號李宅見證萬丹李氏家族來台奮鬥歷程與地方發展興衰。第一代李珠英的長子李仲義、次子李仲清及堂姪李趖3人，在萬丹鄉創建「鼎昌號」，起初以花生或菜麻榨油為主要商品，後逐步發展成完整事業體，成為萬丹在地傳奇。

李仲清長子李明道的獨女李初雪，因考取屏東高等女學校（現屏東女中）成為第一屆學生，當年李家居住在萬丹舊宅，為了通學方便，便決定在屏東市興建一處能夠容納家人、僕役的舒適居所。主棟建築的約在1927年左右興建。

鼎昌號李宅座落在屏東市萬年溪畔，象徵家族興盛與時代風華，主樓是洋式建築，立面對稱、雕飾精緻；副樓融入日式格調，庭院景緻幽靜，展現中西合璧之美。

文化部推動私有老建築保存再生計畫，針對尚未具文化資產身分，卻有文資價值老建築，補助所有權人維護與保存。李氏家族在縣府協助下獲選，文化部補助相關經費，其餘修繕均由李家負擔。

鼎昌號李宅修復工程2018年啟動，2023年6月開工，今年2026年迎來完工，搭配屏東燈節期間晚間開放戶外庭院，燈節燈飾點綴下，沿著萬年溪畔，老宅更顯迷人，別有一番風味。

李宅長大第四代李怡瑩感動說，出生後住到20歲左右後，就到國外念書，老宅修復終於迎來完工，感動滿滿，這棟房子是曾祖父為了祖母而蓋，小時候總覺得屋外庭院蠻恐怖，有很多樹與花草，整理後變得很溫馨，希望大家走進來，可以感受到「家」的溫暖。

李怡瑩提到，屏東燈節期間晚間開放戶外庭院，近期試燈有很多民眾經過詢問。搭配屏東燈節1月23日到3月1日晚間開放戶外庭院，預計農曆春節過後，將展開試營運，希望以藝術、咖啡與人文延續新的篇章。

屏東市萬年溪畔百年歷史「鼎昌號李宅」將在屏東燈節期間1月23日到3月1日每晚5時半到10時，開放戶外庭院讓民眾參觀，近日試燈時，不少民眾好奇想一探究竟。記者劉星君／攝影
屏東市萬年溪畔百年歷史「鼎昌號李宅」將在屏東燈節期間1月23日到3月1日每晚5時半到10時，開放戶外庭院讓民眾參觀，近日試燈時，不少民眾好奇想一探究竟。記者劉星君／攝影
屏東市萬年溪畔百年歷史「鼎昌號李宅」將在屏東燈節期間1月23日到3月1日每晚5時半到10時，開放戶外庭院讓民眾參觀，近日試燈時，不少民眾好奇想一探究竟。記者劉星君／攝影
屏東市萬年溪畔百年歷史「鼎昌號李宅」將在屏東燈節期間1月23日到3月1日每晚5時半到10時，開放戶外庭院讓民眾參觀，近日試燈時，不少民眾好奇想一探究竟。記者劉星君／攝影
屏東市萬年溪畔百年歷史「鼎昌號李宅」將在屏東燈節期間1月23日到3月1日每晚5時半到10時，開放戶外庭院讓民眾參觀，近日試燈時，不少民眾好奇想一探究竟。記者劉星君／攝影
屏東市萬年溪畔百年歷史「鼎昌號李宅」將在屏東燈節期間1月23日到3月1日每晚5時半到10時，開放戶外庭院讓民眾參觀，近日試燈時，不少民眾好奇想一探究竟。記者劉星君／攝影

屏東 庭院 建築

延伸閱讀

聯友金屬新廠啟動建置

屏東伯大尼推3000鍋羊肉爐義賣 盼外界挺院生自立

屏東倉庫鐵皮屋頂燒到塌陷 疑電土催熟木瓜釀火災「濃煙竄天際」

屏東泡湯新選擇！最接近大武山下的溫泉美人湯 高樹鄉挖到溫泉

相關新聞

影／歷時多年修復 萬年溪畔鼎昌號李宅 屏東燈節將開放戶外庭院

屏東市萬年溪畔百年歷史「鼎昌號李宅」見證地方與承載家族記憶，文化部私有老建築保存再生計畫，李氏家族歷時多年的修復活化，今...

大武山下泡湯！屏東高樹鄉飯店挖到美人湯

屏東縣政府近年推動四重溪溫泉觀光，成為冬遊代表性品牌，除車城四重溪溫泉外，高樹鄉有飯店業者歷時3年，也在地底995公尺處...

事故頻傳！航港局啟動修法 遊艇、小船將強制裝AIS

高雄近年頻傳遊艇翻覆、撞擊事故。交通部航港局擴大補助12公尺以下自用遊艇裝設「船舶自動識別系統船載台（AIS）」，提升航...

高雄遊艇臨停泊位少 議員質疑申請繁瑣恐讓觀光效益打折

高雄積極打造遊艇產業鏈，去年創造2億元觀光效益，但全市僅3處遊艇臨停點，共計9席泊位，且申請臨停的流程繁瑣費時，民代批觀...

蔡明忠和白天鵝捐林郁婷新書 馬祖學子每人獲1本

連江縣體育會羽球委員會今天表示，富邦集團董事長蔡明忠與白天鵝建設機構，在中華民國全民羽球發展協會理事長吳宜倫牽線下，捐贈...

金門首次青諮會議 縣府：盼青年踴躍縣務建言

金門縣第1屆青年諮詢委員會今天舉行首次會議，副縣長李文良頒發委員聘書並表示，期待青年諮詢委員會發揮作用、踴躍提出縣務建言...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。