大武山下泡湯！屏東高樹鄉飯店挖到美人湯

屏東縣政府近年推動四重溪溫泉觀光，成為冬遊代表性品牌，除車城四重溪溫泉外，高樹鄉有飯店業者歷時3年，也在地底995公尺處開挖到屏北第一口天然溫泉，是最接近大武山的溫泉，去年9月取得溫泉標章。

高樹鄉是水源保護區，屏東縣政府水利處曾在高樹鄉新豐村探勘溫泉水脈，開挖800公尺深，水質通過檢測，但水溫未達30度以上，不符合溫泉條件。近年鄉內有飯店業者投入溫泉開發，挖到屏北第一口天然溫泉，成了泡湯新選擇。

飯店副總經理邱麗慧說，飯店原以自然景觀公園為特色，疫情後掀出國潮，有感於國人喜歡到日本泡湯，決定開發溫泉，目前挖到的碳酸氫鹽泉，水溫攝氏42度，俗稱「美人湯」，每天用量限制在69公噸內，遊客夏天可來飯店主題樂園玩，冬天泡溫泉。

高樹鄉公所秘書梁達鳳說，業者開挖到的溫泉位在南高樹，當地有豐富的客家石獅公文化，串聯到北高樹新豐親水公園，還有即將動土的北野公園，從北到南都有觀光特色。住鹽埔的邱女開心地說，這裡環境、風景很好，青山環抱下泡湯，可以放鬆身心。

縣府交通旅遊處指出，高樹鄉是縣內第15家溫泉業，也是屏北地區首家，其他集中在車城鄉與牡丹鄉。水利處表示，溫泉法對溫泉水權的使用管理都有規範，四重溪水權開發總量管制每天1173公噸，去年稽查發現2家超抽、2家違規開挖水井，超抽部分2家各罰6萬元，違規部分有1家累犯，開罰兩次共罰60萬元，另家裁罰30萬元。