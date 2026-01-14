聽新聞
0:00 / 0:00

事故頻傳！航港局啟動修法 遊艇、小船將強制裝AIS

聯合報／ 記者宋原彰巫鴻瑋／高雄報導
船舶自動識別系統船載台（簡稱AIS）會自動發送船舶位置、航向、船速等動態資訊。圖／航港局提供
船舶自動識別系統船載台（簡稱AIS）會自動發送船舶位置、航向、船速等動態資訊。圖／航港局提供

高雄近年頻傳遊艇翻覆、撞擊事故。交通部航港局擴大補助12公尺以下自用遊艇裝設「船舶自動識別系統船載台（AIS）」，提升航行安全與搜救效率，並啟動修法，將強制所有遊艇、小船裝設並納入法定檢查項目，預計本月底公告。

泊靠鼓山漁港遊艇碼頭的「鳳凰號」去年8月清晨傾斜翻覆，船身一半浸水，原因不明；2023年高雄籍「富吉利」漁船在興達港西方26浬處和台南安平港出海的「福氣啦號」碰撞，嚴重毀損，5人受傷送醫。經查海事報告簽證資料，高雄港區近3年已發生3件遊艇事故。

航港局為提升海上事故搜救效能，並加強船舶防止碰撞能力，去年規畫補助12公尺以下自用遊艇、動力帆船和總噸位20噸以下小船安裝AIS。AIS可自動發送船舶位置、航向、船速等動態資訊，並同步交換水上行動業務識別碼(MMSI)，強化船舶間識別與通聯能力。

截至本月，全台共2675件申請AIS補助，核銷總額達2371萬元，高雄港申請件數共307件。航港局表示，目前同步啟動船舶法修法，未來會強制遊艇、小船都須裝AIS。

修法施行後如仍未裝AIS，除無法通過船舶年度檢查，航行時未發送正確船舶資訊也將裁處，且非經航港局許可，不得擅自修改核配的MMSI或挪為他用，以維護海上交通安全與航行環境。

高雄 AIS 遊艇 交通部 航港局 高雄港

延伸閱讀

高雄港「遊艇臨停泊位」設置少、申請過程繁瑣 民代批觀光交益打折

朱國榮落跑了...他利用人頭戶炒作龍邦股價 更一審再開辯論

中共軍演衝擊航道安全 卓榮泰怒批立院：不譴責中國我無法接受

億萬富豪都上哪過年？到這座小島或許可以捕獲野生貝佐斯

相關新聞

高雄遊艇臨停泊位少 議員質疑申請繁瑣恐讓觀光效益打折

高雄積極打造遊艇產業鏈，去年創造2億元觀光效益，但全市僅3處遊艇臨停點，共計9席泊位，且申請臨停的流程繁瑣費時，民代批觀...

事故頻傳！航港局啟動修法 遊艇、小船將強制裝AIS

高雄近年頻傳遊艇翻覆、撞擊事故。交通部航港局擴大補助12公尺以下自用遊艇裝設「船舶自動識別系統船載台（AIS）」，提升航...

大武山下泡湯！屏東高樹鄉飯店挖到美人湯

屏東縣政府近年推動四重溪溫泉觀光，成為冬遊代表性品牌，除車城四重溪溫泉外，高樹鄉有飯店業者歷時3年，也在地底995公尺處...

蔡明忠和白天鵝捐林郁婷新書 馬祖學子每人獲1本

連江縣體育會羽球委員會今天表示，富邦集團董事長蔡明忠與白天鵝建設機構，在中華民國全民羽球發展協會理事長吳宜倫牽線下，捐贈...

金門首次青諮會議 縣府：盼青年踴躍縣務建言

金門縣第1屆青年諮詢委員會今天舉行首次會議，副縣長李文良頒發委員聘書並表示，期待青年諮詢委員會發揮作用、踴躍提出縣務建言...

高雄港「遊艇臨停泊位」設置少、申請過程繁瑣 民代批觀光交益打折

高雄港近年打造遊艇產業鏈有成，去年創造2億元觀光效益，但全市僅3處遊艇臨停點，共9席臨停泊位，梓官蚵仔寮、旗津等景區均未...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。