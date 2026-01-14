聽新聞
事故頻傳！航港局啟動修法 遊艇、小船將強制裝AIS
高雄近年頻傳遊艇翻覆、撞擊事故。交通部航港局擴大補助12公尺以下自用遊艇裝設「船舶自動識別系統船載台（AIS）」，提升航行安全與搜救效率，並啟動修法，將強制所有遊艇、小船裝設並納入法定檢查項目，預計本月底公告。
泊靠鼓山漁港遊艇碼頭的「鳳凰號」去年8月清晨傾斜翻覆，船身一半浸水，原因不明；2023年高雄籍「富吉利」漁船在興達港西方26浬處和台南安平港出海的「福氣啦號」碰撞，嚴重毀損，5人受傷送醫。經查海事報告簽證資料，高雄港區近3年已發生3件遊艇事故。
航港局為提升海上事故搜救效能，並加強船舶防止碰撞能力，去年規畫補助12公尺以下自用遊艇、動力帆船和總噸位20噸以下小船安裝AIS。AIS可自動發送船舶位置、航向、船速等動態資訊，並同步交換水上行動業務識別碼(MMSI)，強化船舶間識別與通聯能力。
截至本月，全台共2675件申請AIS補助，核銷總額達2371萬元，高雄港申請件數共307件。航港局表示，目前同步啟動船舶法修法，未來會強制遊艇、小船都須裝AIS。
修法施行後如仍未裝AIS，除無法通過船舶年度檢查，航行時未發送正確船舶資訊也將裁處，且非經航港局許可，不得擅自修改核配的MMSI或挪為他用，以維護海上交通安全與航行環境。
