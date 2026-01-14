高雄遊艇臨停泊位少 議員質疑申請繁瑣恐讓觀光效益打折

高雄積極打造遊艇產業鏈，去年創造2億元觀光效益，但全市僅3處遊艇臨停點，共計9席泊位，且申請臨停的流程繁瑣費時，民代批觀光效益大打折扣，要求比照智慧停車格，採App線上申請、繳費，並在外海打造遊艇固定停泊點，發展海上觀光。

高雄遊艇製造產值占全台8成以上，市府近年力推遊艇製造與碼頭建設，亞灣區第三船渠遊艇碼頭去年7月啟用，可容納30艘42呎以下遊艇或帆船停泊；高雄港則導入船艇維修補給、遊艇俱樂部、船艇美容保養、碼頭餐飲，去年7月辦「高雄海洋派對」，觀光效益達2億元。

不過高雄港目前僅設3處遊艇臨停點，合計停靠9席，且分屬不同局處管理。市議員簡煥宗指出，觀光人潮眾多的梓官蚵仔寮、旗津等地都未設臨停點，不利遊艇觀光發展。反觀屏東大鵬灣善用潟湖環境，設置專屬停泊區並發展多元水上行程。建議高市府在兼顧珊瑚礁保育前提下，於外海規畫固定停泊點，滿足釣魚、遊憩與觀光需求。

他說，高雄港遊艇臨停點提供42呎以下遊艇申請臨停，停泊期最多7天，每日以400元計費，需在3至15日前申請。但船主需提交申請書、遊艇證書、身分證明，以郵寄、傳真或電子郵件等方式寄出，市府收到後再寄繳費通知，相當費時，建議參照智慧車格，以App線上申請並受理電子支付。

海洋局表示，蚵仔寮漁港將再提供2席遊艇臨停泊位，至於旗津區各漁港因漁船滿泊且作業繁忙，暫無規畫的考量，中洲輪渡站躉船空間可再協調停泊空間；明年底興達漁港修造船區將增加98席遊艇席位，第三船渠南岸遊艇碼頭新增14席。申辦臨時停泊部分已提供LINE群組等電子化管道，市府「高雄數位市民系統」亦提供進出港船舶線上申請泊位。