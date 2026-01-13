金門首次青諮會議 縣府：盼青年踴躍縣務建言

金門縣第1屆青年諮詢委員會今天舉行首次會議，副縣長李文良頒發委員聘書並表示，期待青年諮詢委員會發揮作用、踴躍提出縣務建言，讓青年們能完整參與縣府業務的推動發展。

金門縣政府今天在縣府第一會議室召開首次「金門縣青年諮詢委員會」會議，由李文良代表頒發首屆6名外聘委員（1名請假），以及金門大學、金門農工及金門縣國際青年商會所推薦青年代表，與縣府各局處首長等委員聘書。

李文良致詞表示，社會多元聲音都應被聽見，「我們不能缺了青年這一塊」，青年具有熱情、創意與理想等特質，希望青年踴躍提出各項縣務建言，包括縣府應強化或新增對話事項，期待青年諮詢委員會發揮作用，讓青年們能夠完整參與縣府業務的推動發展。

今天會中也進行提案討論，如青年委員蔡其曄提案，按原本規定金門青諮委員會1年開2次會，建議參考其他縣市作法，增加會議召開頻率，或研議增設分組會議、專案會議等。經會議討論後，李文良當場裁示，會議召開次數改為原則上1年3次。

其他委員的提案，包括青諮委員會設置要點中有關性別比例條款文字修正、如何加強青年交通事故保障等。

此外，金門青諮委員會秘書單位報告各局處業務範疇時，縣府也討論地方創生應歸綜合發展處或產業發展處業管。李文良裁示，2單位會後再繼續溝通協調。

1名青年委員匿名受訪表示，地方創生業務的確很難只由單一局處負責，但如果沒有規定特定局處負責，委員有疑問時，各局處可能會互踢皮球；建議綜合發展處先掛名業管，遇到不同領域議題再分配給各局處，「可作總機角色，避免沒有單位願意受理。」