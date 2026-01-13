高雄港「遊艇臨停泊位」設置少、申請過程繁瑣 民代批觀光交益打折

高雄港近年打造遊艇產業鏈有成，去年創造2億元觀光效益，但全市僅3處遊艇臨停點，共9席臨停泊位，梓官蚵仔寮、旗津等景區均未設臨停點，議員批遊艇觀光效益打折扣，申請臨停流程繁瑣費時，要求比照陸地智慧車格方式採線上App申請、繳費，並在外海打造遊艇固定停泊點，發展海上觀光。

高雄遊艇製造產值佔全台八成以上，市府近年力推遊艇製造與碼頭建設，亞灣區第三船渠遊艇碼頭去年7月啟用，可容納30艘42呎以下遊艇或帆船停泊，高雄港也導入船艇維修補給、遊艇俱樂部、船艇美容保養、碼頭餐飲，去年7月舉辦「高雄海洋派對」結合遊艇展售、船艇體驗，創造2億元觀光效益。

不過市府雖力推遊艇觀光，但目前高雄港僅設有3處遊艇臨停點，分別在鼓山遊艇碼頭(2席)、第三船渠遊艇碼頭（6席）、紅毛港文化園區岸際（1席），共9席臨停泊位，由文化局、海洋局管理。市議員簡煥宗表示，高雄港欠缺遊艇臨停點，觀光客多的梓官蚵仔寮漁港、旗津海岸皆未有臨停處，發展觀光恐有困難。

高雄港遊艇臨停點提供總長度42呎以下遊艇申請臨停，停泊期7天以內，需在3至15日前申請，每日400元計費。簡煥宗表示，船主需提交申請書、遊艇證書、身分證明，以郵寄、傳真、電子郵件等方式寄出，市府再寄發繳費通知，過程冗長費時，應參考市府智慧車格，讓船主透過APP申請並以電子支付繳費。

此外，屏東縣大鵬灣因特殊潟湖環境，當地濱灣碼頭發展多樣水上活動，設有遊艇專屬停泊區，當地遊艇公司推出出海烤蚵餐宴船、觀光遊湖、蚵殼島接駁等行程。簡煥宗表示，高雄港遊艇觀光內容較單一，考量西子灣外海有珊瑚礁群，建議市府應設置「繫錨浮球」，避免船錨刮損海底珊瑚礁生態，進而打造外海遊艇固定停泊點，發展海上觀光，滿足民眾釣魚、戲水、遊憩等需求。

海洋局表示，蚵仔寮漁港將提供2席遊艇臨停泊位，旗津區各漁港因漁船滿泊且作業繁忙，暫無臨停位規劃，中洲輪渡站躉船空間可協調停泊空間，但仍以渡輪停靠為優先；明年底興達漁港修造船區將增加98席遊艇席位，第三船渠南岸遊艇碼頭新增14席；目前申請遊艇臨停已提供LINE(高雄市公有遊艇碼頭官方群組)等電子化管道申請，市府「高雄數位市民系統」亦提供漁船以外船舶進出港線上申請泊位。

針對繫錨浮球，海洋局表示，西子灣海域屬生態敏感區，設置前須完成海底生態及水文調查，市府去年8月已向交通部航港局申請補助辦理個別可行性評估，航港局函復將納入遊艇泊區整體發展計畫續期（2027-2030年）爭取經費辦理。