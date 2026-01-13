墾丁遊客數創新低 墾管處推龜山森林海洋療癒之旅
墾丁去年遊客數創下近年新低，現正值冬季墾丁旅遊淡季，墾丁國家公園管理處25日於龜山自然步道與後灣沙灘辦理「半島微旅－龜山月牙灣不思議」活動，希望有別於一般到墾丁旅遊的水上活動或逛大街，提供另類遊恆春半島的行程。
墾管處表示，隨著都市化與科技發展，現代人長時間置身於水泥叢林與高壓環境中，身心負荷日益加重。相關研究顯示親近自然有助於降低壓力與憂鬱、改善睡眠品質、增進免疫功能，自然療癒的概念源自德國，近年在歐洲、美國、日本及韓國等地蔚為風潮。
高雄師範大學科學教育暨環境教育研究所教授黃琴扉研究團隊，曾以墾丁國家公園為研究場域，透過腦神經科學儀器分析民眾接觸山林與海洋環境後的腦波變化。研究結果顯示，受試者在欣賞墾丁山海景觀後，大腦呈現明顯放鬆狀態，科學證實墾丁自然環境對降低壓力有正向成效。
墾管處25日於龜山自然步道與後灣沙灘辦理「半島微旅－龜山月牙灣不思議」活動，由專業團隊帶領漫步於龜山自然步道進行森林療癒，再到後灣沙灘靜觀與海洋療癒。活動也結合後灣社區，安排硓咕石鹽風味餐與平安御守DIY體驗，認識在地文化。
活動名額40人，報名費每人350元，共提供65歲以上長者20名免費優惠名額，邀請大家走出戶外、擁抱自然，可至墾丁國家公園官網查詢。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言