蔡明忠和白天鵝捐林郁婷新書 馬祖學子每人獲1本

中央社／ 連江縣13日電
富邦集團董事長蔡明忠與白天鵝建設機構，在中華民國全民羽球發展協會理事長吳宜倫牽線下，捐贈共990本奧運金牌林郁婷新書，給全縣高中以下師生。圖為東引國中小教師持贈書開心合影。圖／連江縣體育會羽球委員會提供（中央社）
富邦集團董事長蔡明忠與白天鵝建設機構，在中華民國全民羽球發展協會理事長吳宜倫牽線下，捐贈共990本奧運金牌林郁婷新書，給全縣高中以下師生。圖為東引國中小教師持贈書開心合影。圖／連江縣體育會羽球委員會提供（中央社）

連江縣體育會羽球委員會今天表示，富邦集團董事長蔡明忠與白天鵝建設機構，在中華民國全民羽球發展協會理事長吳宜倫牽線下，捐贈共990本奧運金牌林郁婷新書，給全縣高中以下師生。

連江縣體育會羽球委員會今天發布新聞稿指出，在吳宜倫協助下，媒合富邦集團董事長蔡明忠與白天鵝建設機構，共同捐贈990本「夢想比痛還重：林郁婷的拳擊人生」書籍，提供給全縣高中以下師生，每人1本。讓更多學子透過閱讀，學習林郁婷的奮戰精神。

羽球委員會指出，林郁婷雖為奧運舉重金牌選手，但在各個賽事中的堅持、紀律與不放棄精神，與運動教育及品格教育理念契合。運動不分國界跟種類，盼學生能從書中學習勇敢追夢的精神。

連江縣體育會羽球委員會主任委員陳志銘透過新聞稿表示，感謝吳宜倫居中牽線，更感謝蔡明忠與白天鵝建設機構對馬祖的支持，讓交流跨越體育，延伸至教育與文化。總幹事陳聖泓則說，此次善舉源於去年底的連江縣縣長盃羽球錦標賽，展現體育賽事在競技外的凝聚情感意義。

羽球委員會指出，990本書籍已經透過委員會成員，發送至縣內各國中小，並得到師生的熱烈迴響。盼未來能透過與台灣本島的體育交流，引進更多資源，為馬祖帶來正向影響。

體育 馬祖 林郁婷

