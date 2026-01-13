高雄寶來賞梅快閃起跑 共賞山城「梅」好風景

高雄市六龜區行政中心將於1月16日舉行落成典禮，宣告六龜山城邁入服務新紀元。這座新地標不僅象徵行政服務的品質升級，更榮獲「第 25 屆公共工程金質獎」佳作肯定，落成典禮當天，全台最南端的寶來賞梅快閃也同步起跑，目前山區梅花已經開六成，將是春節前最佳賞梅點。今年活動亮點特別邀請到六龜出身的金曲歌手邱淑蟬回鄉獻聲，並結合在地樂團展現山城的生命力與美聲公益精神，現場還有國際口足畫家楊恩典老師的《豐收》畫展、山城光影攝影比賽頒獎，豐富展現六龜深厚的人文底蘊。

新落成的「六龜區行政中心」整合了區公所、戶政事務所及清潔隊聯合辦公，提供「一處洽公、多元服務」的友善環境。此工程在全國公共工程評選中脫穎而出，獲得「金質獎佳作」殊榮，六龜區公所串連六龜得天獨厚的賞梅秘境、寶來溫泉與在地山茶文化等，透過六龜觀光藝文季的品牌效應，將「梅開盛景」轉化為實質的經濟動能，讓遊客首站即可感受到山城的進步與溫暖，進而帶動整體旅遊產值，讓世界看見六龜之美。