命運大不同！馬祖高中養羊推生命教育 北竿「無主羊」困擾村民

中央社／ 連江縣13日電

馬祖北竿頻傳羊隻闖入觀光景點或道路，連江縣府已捕獲11隻無主羊，正研議處置方式。位於南竿的馬祖高中為除草，去年養羊命名「羊肉爐」，今年再迎小羊，讓學生學習生命教育，命運大不同。

為解決校內雜草生長問題，馬祖高中於前年9月經教師會議決議後，養了1頭成年羊隻，並由學生投票命名為「羊肉爐」。今年年初，校方再獲民眾捐贈幼羊1隻。校長謝崇耀今天跟中央社記者說，養羊除了除草，更重要的是透過與動物互動，讓學生學習生命教育，培養責任感與同理心。

至於幼羊如何命名，謝崇耀說目前未定，考慮循「羊肉爐」例子開放全校投票。但高三生劉同學告訴中央社記者，學生間早就幫小羊取好暱稱「羊肉串」；也有同學說，若辦票選一定投「羊肉片」一票。

北竿面臨羊隻流竄問題，多位北竿民眾向中央社記者表示，北竿不少羊隻四處跑，導致觀光景點因羊排泄物散發陣陣臭味，造成環境髒亂；或突然衝出路面，影響民眾行車安全，認為飼主放任，政府不取締，徒增民眾困擾。

連江縣政府產業發展處漁牧科長曹明君今天告訴中央社記者，根據「連江縣放牧飼養家畜管理自治條例」，針對北竿鄉羊隻飼主發放設備，要求應為羊隻打耳釘識別，但無奈飼主多不願配合。目前捕獲11隻無主羊隻，以島際交通船運送至南竿，並留置於動物之家

曹明君說，依照自治條例，無主羊公告7天無人認領，產發處即可處置。但由於舉證困難、領回時須支付罰款，加上羊隻繁殖力強，絕大部分飼主不願領回。目前處內正研擬處置方式，考慮宰殺後，羊肉開放民眾認購，或捐贈給弱勢團體。

馬祖 觀光景點 動物之家

