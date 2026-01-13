金門新增副縣長陳祥麟、副秘書長李廣榮 16日就任

快訊

中央社／ 金門13日電
金門縣政府今天表示，新增副縣長由參議陳祥麟出任。聯合報資料照，記者蔡家蓁／攝影
因應地方制度法修正，縣市政府得置副縣市長2人、副秘書長1人。金門縣政府今天表示，新增副縣長由參議陳祥麟出任，副秘書長由參議李廣榮出任，將在16日正式就任。

金門縣政府人事處今天發布新聞稿表示，新增副縣長由陳祥麟出任，陳祥麟曾任內政部移民署專門委員、金門縣府行政處長、建設處長、秘書長及參議等職務。

人事處指出，副秘書長由李廣榮出任，李廣榮曾任金門縣農業試驗所長、行政處副處長、社會處副處長、建設處副處長、環境保護局長及參議等職務。

縣府也發布多名人事派令，民政處長由副處長陳國興出任、衛生局長由副局長李金治出任、採購招標所長由社會處科長方小萍出任。

此外，原民政處長許慧婷、綜合發展處長魏志成調任縣府參議，原採購招標所長翁秝蓁屆齡退休。綜合發展處長職務暫由副處長許一傑代理、衛生局副局長職務暫由科長許珊瑋代理。

人事處表示，縣府今天發布新任主官（管）人事派令均自16日生效，並於同日分別舉行各該機關新任首長布達交接典禮。

