屏東泡湯新選擇！最接近大武山下的溫泉美人湯 高樹鄉挖到溫泉

最接近大武山下的溫泉！屏東縣泡湯有新選擇，除了恆春半島的四重溪溫泉，屏東縣最北的鄉高樹鄉挖到溫泉，鄉內的飯店業者歷時3年，在深約995公尺處挖到屏北的第一口天然溫泉，去年9月取得溫泉標章。

高樹鄉是水源保護區，屏東縣政府水利處曾在高樹鄉新豐村探勘開挖溫泉，開挖深度800公尺，但音泉水未符合溫泉條件，水質通過檢測，但水溫28、29度，未達溫泉30度以上規定。

高樹鄉唯一飯店業者在2006年成立主題樂園飯店，以自然景觀公園為特色，飯店副總經理邱麗慧說，疫情後受出國潮影響，有感於遊客流失，國人喜歡到日本泡湯，決定斥資開發溫泉，歷時3年在地下約955公尺處挖到屏北第一口天然溫泉，水溫攝氏42度，是碳酸氫鹽泉，俗稱美人湯，每天溫泉用量限制在69公噸內，開挖到溫泉後，建置泡湯設施，夏天可以到主題樂園玩，冬天來泡溫泉。

業者去年2025年9月取得屏東縣政府核發溫泉標章，縣府交旅處指出，是縣內第15家溫泉業者，也是屏北地區首家，其他14家在車城鄉與牡丹鄉。

住在鹽埔的邱女開心說，是朋友介紹她一起來，這裡環境、風景很好，青山環抱下泡湯，如今每周都來一次，還可以放鬆身心。

高樹鄉公所秘書梁達鳳說，業者開挖到溫泉位在南高樹廣興村，南高樹有豐富客家石獅公文化，接著串連到北高樹新豐親水公園，還有即將動土的北野公園，高樹鄉從北到南都有不同觀光特色，樂觀其成。

屏東縣車城四重溪溫泉也成為屏東冬季旅遊品牌到，縣府今年也首次推出「四重溪溫泉郵輪巴士」與多場文化體驗工作坊，讓旅客能更深入認識溫泉村風土，溫泉郵輪巴士獲得不錯回想，1團20人成行，目前報名人數641人，已達9成，有16團出遊。

針對溫泉水權使用管理，水利處表示，溫泉法有相關規範，四重溪水權開發總量管制每天1173公噸。去年稽查發現2家超抽、2家違規擅自挖水井，超抽部分2家各罰6萬元。違規部分，有1家累犯，開罰兩次共罰60萬元，另家罰30萬元，去年共裁罰102萬元，業者均已繳納。