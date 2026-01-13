低溫釀高雄阿蓮區農損 市府組勘災小組確認災損
近期低溫影響，據高雄市政府農業局統計，目前阿蓮區通報0.35公頃、約新台幣3.1萬元洋香瓜寒害裂果農損；農業局將邀相關單位組勘災小組，確認是否達20%爭取救助門檻。
農業局今天告訴中央社記者，將邀農業部高雄區農業改良場及農糧署組勘災小組。
此外，高雄市長陳其邁在高市府市政會議表示，考量養殖漁業易有延遲性寒害問題，請高市府海洋局持續與各漁會保持聯繫，密切掌握是否有災損，即時協助；海洋局對中央社記者說，目前高雄尚未出現漁損。
陳其邁會中表示，春節將屆，請各機關及早規劃關懷民間團體、慰問機關基層活動，適時邀府級主管前往，另社會局及區公所持續主動關懷獨居長者、街友與高風險個案，適時提供協助。
陳其邁要求各工程主辦機關春節前儘速完成各項工程收尾，如果未能完工，應先完成階段性工作，加強工地安全維護及周邊環境整潔。
高市府環境保護局及各局處會中報告高雄碳權主軸計畫，陳其邁請各局處依規劃執行碳權計畫，確實評估減量方法學、法規外加性適用及建立完整基線資料，以利專案註冊或額度申請，並請環保局協助輔導。
