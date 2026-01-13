金門港旅運中心延後至2/3試營運 利用年節壓力測試

快訊

中央社／ 金門13日電

金門小三通新建「金門港旅運中心」原訂15日進行試營運，金門縣港務處今天表示，將延後至2月3日，目前持續完成各項營運整備工作，並利用年節期間旅客人流高峰期進行壓力測試。

金門港旅運中心原訂1月15日試營運，金門縣港務處今天透過新聞稿表示，為使試營運能完整呈現旅運中心服務量能，並使各相關單位在正式啟用前有更充分時間進行跨單位協調、作業流程演練及場域熟悉，1月9日縣府會同交通部航港局辦理履勘，經會議評估後調整試營運時程，順延至2月3日，並利用年節期間旅客人流高峰期作壓力測試，啟用日期另行公告。

縣府指出，金門港旅運中心為金門地區重要交通與公共服務建設，相關工程依序完成，於去年12月24日通過消防安全檢查，今年1月8日正式取得使用執照，硬體設施已完成階段性建置。

縣府表示，期程調整是基於整體服務品質與旅客體驗考量，後續將持續完成各項營運整備工作，期以更完善、安全、舒適且友善服務環境，迎接國內外旅客。

金門 壓力

