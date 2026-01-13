澎湖調查站主任調職 陳光復頒榮譽縣民證表彰守澎湖

法務部調查局1月9日發布人事異動，澎湖縣調查站主任林山峻任調新竹縣調查站主任，將在1月16日到任。澎湖縣長陳光復今天在縣府頒贈「榮譽縣民證」。

陳光復表示，澎湖地處台海兩岸重要戰略位置，不僅是國家安全的前線，也是國際船隻往來的重要中繼站，治安與國安環境相當關鍵。他感謝林山峻在任內與縣府及軍、警、海巡、醫療等各單位緊密合作，攜手打擊不法。

陳光復說，林山峻在澎湖服務1年半以來，率領調查站團隊與各機關密切協作，持續強化國家安全防護網絡，對於海上跨境毒品走私毫不手軟，嚴密打擊犯罪集團，有效阻斷毒品供應鏈，成功防堵毒品流入澎湖，確保社會安定與民眾生命財產安全，為地方穩定與永續發展奠定堅實基礎。