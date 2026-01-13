聽新聞
0:00 / 0:00
澎湖調查站主任調職 陳光復頒榮譽縣民證表彰守澎湖
法務部調查局1月9日發布人事異動，澎湖縣調查站主任林山峻任調新竹縣調查站主任，將在1月16日到任。澎湖縣長陳光復今天在縣府頒贈「榮譽縣民證」。
陳光復表示，澎湖地處台海兩岸重要戰略位置，不僅是國家安全的前線，也是國際船隻往來的重要中繼站，治安與國安環境相當關鍵。他感謝林山峻在任內與縣府及軍、警、海巡、醫療等各單位緊密合作，攜手打擊不法。
陳光復說，林山峻在澎湖服務1年半以來，率領調查站團隊與各機關密切協作，持續強化國家安全防護網絡，對於海上跨境毒品走私毫不手軟，嚴密打擊犯罪集團，有效阻斷毒品供應鏈，成功防堵毒品流入澎湖，確保社會安定與民眾生命財產安全，為地方穩定與永續發展奠定堅實基礎。
陳光復也祝福林山峻到新竹縣調查站，持續發揮專業與領導長才、再創佳績，為國家安全與社會安定貢獻更多心力。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言