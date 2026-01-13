快訊

高雄市長初選10時30分公布結果 4人感謝發文內容曝光

保密局逮頭號共諜蔡孝乾 迫小姨子供出兩人私密細節

李在明今會高市早苗！會前挑明日中「台灣有事」僵局南韓不介入

聽新聞
0:00 / 0:00

屏東市「歡樂馬」小提燈亮相 將發送給屏市國小與幼兒園學童

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東市長周佳琪（前排右一）今到鶴聲國小發放公所設計馬年小提燈「歡樂馬」。圖／屏東市公所提供
屏東市長周佳琪（前排右一）今到鶴聲國小發放公所設計馬年小提燈「歡樂馬」。圖／屏東市公所提供

農曆春節快到了，屏東市公所今年推出「歡樂」小提燈，今天在鶴聲國小首度亮相，為學童們送上滿滿的年節祝福，市公所表示，歡樂馬小提燈將發給屏東市所有國小學童與幼兒園，預計1萬5000份。不只小朋友有，公所也準備限量2000個小提燈，預計1月底開放讓市民索取，索完為止。

屏東市長周佳琪說，今年是馬年，「歡樂馬」小提燈以圓潤可愛的馬兒造型為主角，搭配粉嫩柔和的色系與繽紛童趣元素，整體風格溫暖活潑，象徵新年喜悅與祝福，提燈設計融入互動巧思，孩子只要輕拉彩球，馬兒便會擺動雙腳，彷彿快樂奔跑，讓提燈不只是節慶裝飾，更成為能陪伴遊玩的寒假小夥伴。

周佳琪說，造型細節部分，「歡樂馬」巧妙結合屏東在地意象，將城市風景化為孩子手中的節慶記憶，讓文化認識在遊戲中自然發生，也持續將環保理念融入設計，提燈採用節能LED燈，並附上無電池光源供電線，不需電池即可點亮。

屏東市公所指出，「歡樂馬」小提燈將發送給屏東市所有國小學童及幼兒園小朋友，預計發放約1萬5000份，希望在寒假開始前，為孩子們點亮溫暖的節慶燈光，也為新的一年注入滿滿的歡樂與祝福。

市公所準備限量2000個小提燈，預計在1月底開放給市民索取，數量有限，索完為止。最新領取資訊，請大家關注屏東市公所臉書及官網。

周佳琪說，元宵節是傳承文化、凝聚情感重要節慶，結合城市風景與環保巧思小提燈，陪伴孩子留下溫暖的童年回憶，也讓屏東的城市故事在燈影中持續傳承。

今年是馬年，屏東市公所推出馬年提燈「歡樂馬」，孩子只要輕拉彩球，馬兒便會擺動雙腳，彷彿快樂奔跑。圖／屏東市公所提供
今年是馬年，屏東市公所推出馬年提燈「歡樂馬」，孩子只要輕拉彩球，馬兒便會擺動雙腳，彷彿快樂奔跑。圖／屏東市公所提供
屏東市長周佳琪（右二）與鶴聲國小學童們，學童們開心拿的公所設計的馬年小提燈「歡樂馬」。圖／屏東市公所提供
屏東市長周佳琪（右二）與鶴聲國小學童們，學童們開心拿的公所設計的馬年小提燈「歡樂馬」。圖／屏東市公所提供
屏東市長周佳琪（左）今到鶴聲國小發放公所設計馬年小提燈「歡樂馬」。圖／屏東市公所提供
屏東市長周佳琪（左）今到鶴聲國小發放公所設計馬年小提燈「歡樂馬」。圖／屏東市公所提供

屏東 周佳琪

延伸閱讀

2026台灣燈會模型搶先亮相 小提燈「喔熊馬抵嘉」吸睛

駕駛注意！屏縣公告最新36支執法測速照相地點 13支新上榜

影／一馬當先！屏東市玉皇宮元旦遶境祈福 23座神獸超吸睛

元旦動肝火！屏東市健走逾1萬人出籠 刁民爭搶爆保溫瓶之亂

相關新聞

屏東市「歡樂馬」小提燈亮相 將發送給屏市國小與幼兒園學童

農曆春節快到了，屏東市公所今年推出「歡樂馬」小提燈，今天在鶴聲國小首度亮相，為學童們送上滿滿的年節祝福，市公所表示，歡樂...

春節伴手禮！高樹農會嚴選多規格蜜棗禮盒 天冷口感更脆甜

屏東縣是蜜棗重要產區集中在屏北地區高樹、九如等鄉，又以高樹鄉為大宗，高樹鄉農會推出嚴選小農蜜棗禮盒，適合春節送禮首選，加...

高雄壽山動物園退燒 門票預算恐浮編

高雄老字號壽山動物園原擬在內門規畫第二園區，受限法規最後作罷。2022年全面改造後大受歡迎，開園首年度創下127萬人，3...

內門野森動物學校票價約壽山10倍 網批：又遠又貴

高雄鄉親殷盼逾10年的「內門動物園」（內門觀光休閒園區）終於完工，市府委外經營且重新命名「野森動物學校」，17日起試營運...

恆春古城西門屢遭撞 1/30起禁四輪車通行試辦3個月

國定古蹟恆春古城是全台至今保存最完整傳統城牆區，古城的「西門」限高2.1公尺，平均每年發生1到2次遭車輛撞擊、卡門事故，...

高雄內門新動物園門票比壽山動物園貴10倍 地方憂心撐不久

歷經三任市長、地方鄉親殷切期待十多年內門觀光休閒園區終於完工，市府委外經營且重新命名「野森動物學校」，即將在17日試營運...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。