屏東市「歡樂馬」小提燈亮相 將發送給屏市國小與幼兒園學童
農曆春節快到了，屏東市公所今年推出「歡樂馬」小提燈，今天在鶴聲國小首度亮相，為學童們送上滿滿的年節祝福，市公所表示，歡樂馬小提燈將發給屏東市所有國小學童與幼兒園，預計1萬5000份。不只小朋友有，公所也準備限量2000個小提燈，預計1月底開放讓市民索取，索完為止。
屏東市長周佳琪說，今年是馬年，「歡樂馬」小提燈以圓潤可愛的馬兒造型為主角，搭配粉嫩柔和的色系與繽紛童趣元素，整體風格溫暖活潑，象徵新年喜悅與祝福，提燈設計融入互動巧思，孩子只要輕拉彩球，馬兒便會擺動雙腳，彷彿快樂奔跑，讓提燈不只是節慶裝飾，更成為能陪伴遊玩的寒假小夥伴。
周佳琪說，造型細節部分，「歡樂馬」巧妙結合屏東在地意象，將城市風景化為孩子手中的節慶記憶，讓文化認識在遊戲中自然發生，也持續將環保理念融入設計，提燈採用節能LED燈，並附上無電池光源供電線，不需電池即可點亮。
屏東市公所指出，「歡樂馬」小提燈將發送給屏東市所有國小學童及幼兒園小朋友，預計發放約1萬5000份，希望在寒假開始前，為孩子們點亮溫暖的節慶燈光，也為新的一年注入滿滿的歡樂與祝福。
市公所準備限量2000個小提燈，預計在1月底開放給市民索取，數量有限，索完為止。最新領取資訊，請大家關注屏東市公所臉書及官網。
周佳琪說，元宵節是傳承文化、凝聚情感重要節慶，結合城市風景與環保巧思小提燈，陪伴孩子留下溫暖的童年回憶，也讓屏東的城市故事在燈影中持續傳承。
