春節伴手禮！高樹農會嚴選多規格蜜棗禮盒 天冷口感更脆甜
屏東縣是蜜棗重要產區集中在屏北地區高樹、九如等鄉，又以高樹鄉為大宗，高樹鄉農會推出嚴選小農蜜棗禮盒，適合春節送禮首選，加上近日氣溫驟降，日夜溫差大，也讓蜜棗果實皮薄多汁、肉質脆甜。
「一顆有4到5兩重、糖度測起來有16度！」高樹農會總幹事洪銘聰自豪介紹高樹蜜棗，洪銘聰說，每年12月到隔年3月是高樹蜜棗盛產期，今年因氣候條件影響產量穩定，相較於去年多約3成，價格也相對平穩。
洪銘聰說，高樹鄉有優越地理環境與栽培技術，高樹位在水質水源保護區，擁有純淨水源與肥沃土壤。今年2026年初因氣溫驟降，顯著的日夜溫差，讓蜜棗果實變得皮薄多汁，肉質脆甜。
高樹鄉蜜棗的栽種品質共4種各有特色，洪銘聰說，現階段採收以台農13號雪麗為主，是早生品種，果形碩大，平均糖度達14度以上，更今年2026年年節送禮的主流，大多在農曆年前採收。
洪銘聰說，高雄12號珍愛，外型就像青蘋果，口感吃起來就像水梨般爽脆多汁。高雄11號珍蜜是大家熟悉的「爆漿蜜棗」，水分很充足，要在農曆年後採收；雪蜜則是果型圓潤且質地細膩。
洪銘聰說，棗子現已進入採收期，1、2月採收會越來越好吃，今年蜜棗產量品穩，再過一個月就要農曆過年，春節禮盒詢問度高，農會推出小農嚴選蜜棗禮盒，有12粒、24粒裝，分每顆2.5兩、3兩、4兩以上等級。高樹也有種橙蜜香小番茄、蓮霧等水果，正值產季，消費者若有需求也可以向農會洽詢訂購。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言