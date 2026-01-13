春節伴手禮！高樹農會嚴選多規格蜜棗禮盒 天冷口感更脆甜

屏東縣是蜜棗重要產區集中在屏北地區高樹、九如等鄉，又以高樹鄉為大宗，高樹鄉農會推出嚴選小農蜜棗禮盒，適合春節送禮首選，加上近日氣溫驟降，日夜溫差大，也讓蜜棗果實皮薄多汁、肉質脆甜。

「一顆有4到5兩重、糖度測起來有16度！」高樹農會總幹事洪銘聰自豪介紹高樹蜜棗，洪銘聰說，每年12月到隔年3月是高樹蜜棗盛產期，今年因氣候條件影響產量穩定，相較於去年多約3成，價格也相對平穩。

洪銘聰說，高樹鄉有優越地理環境與栽培技術，高樹位在水質水源保護區，擁有純淨水源與肥沃土壤。今年2026年初因氣溫驟降，顯著的日夜溫差，讓蜜棗果實變得皮薄多汁，肉質脆甜。

高樹鄉蜜棗的栽種品質共4種各有特色，洪銘聰說，現階段採收以台農13號雪麗為主，是早生品種，果形碩大，平均糖度達14度以上，更今年2026年年節送禮的主流，大多在農曆年前採收。

洪銘聰說，高雄12號珍愛，外型就像青蘋果，口感吃起來就像水梨般爽脆多汁。高雄11號珍蜜是大家熟悉的「爆漿蜜棗」，水分很充足，要在農曆年後採收；雪蜜則是果型圓潤且質地細膩。