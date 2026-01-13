快訊

MLB／轉隊光芒5天又遭DFA 鄭宗哲再度陷入動向不明狀態

來台8年外國人怨「台北3改變」 北捷變危險、公園內也會被撞

監獄值得紀念嗎？東亞殖民地的悲苦記憶

春節伴手禮！高樹農會嚴選多規格蜜棗禮盒 天冷口感更脆甜

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣高樹鄉農會推出嚴選小農蜜棗禮盒，總幹事洪銘聰（右）說，很適合春節送禮首選，且近日氣溫驟降，日夜溫差大，也讓蜜棗果實皮薄多汁、肉質脆甜。記者劉星君／攝影
屏東縣高樹鄉農會推出嚴選小農蜜棗禮盒，總幹事洪銘聰（右）說，很適合春節送禮首選，且近日氣溫驟降，日夜溫差大，也讓蜜棗果實皮薄多汁、肉質脆甜。記者劉星君／攝影

屏東縣是蜜棗重要產區集中在屏北地區高樹、九如等鄉，又以高樹鄉為大宗，高樹鄉農會推出嚴選小農蜜棗禮盒，適合春節送禮首選，加上近日氣溫驟降，日夜溫差大，也讓蜜棗果實皮薄多汁、肉質脆甜。

「一顆有4到5兩重、糖度測起來有16度！」高樹農會總幹事洪銘聰自豪介紹高樹蜜棗，洪銘聰說，每年12月到隔年3月是高樹蜜棗盛產期，今年因氣候條件影響產量穩定，相較於去年多約3成，價格也相對平穩。

洪銘聰說，高樹鄉有優越地理環境與栽培技術，高樹位在水質水源保護區，擁有純淨水源與肥沃土壤。今年2026年初因氣溫驟降，顯著的日夜溫差，讓蜜棗果實變得皮薄多汁，肉質脆甜。

高樹鄉蜜棗的栽種品質共4種各有特色，洪銘聰說，現階段採收以台農13號雪麗為主，是早生品種，果形碩大，平均糖度達14度以上，更今年2026年年節送禮的主流，大多在農曆年前採收。

洪銘聰說，高雄12號珍愛，外型就像青蘋果，口感吃起來就像水梨般爽脆多汁。高雄11號珍蜜是大家熟悉的「爆漿蜜棗」，水分很充足，要在農曆年後採收；雪蜜則是果型圓潤且質地細膩。

洪銘聰說，棗子現已進入採收期，1、2月採收會越來越好吃，今年蜜棗產量品穩，再過一個月就要農曆過年，春節禮盒詢問度高，農會推出小農嚴選蜜棗禮盒，有12粒、24粒裝，分每顆2.5兩、3兩、4兩以上等級。高樹也有種橙蜜香小番茄、蓮霧等水果，正值產季，消費者若有需求也可以向農會洽詢訂購。

屏東縣高樹鄉農會推出嚴選小農蜜棗禮盒，適合春節送禮首選，加上近日氣溫驟降，日夜溫差大，也讓蜜棗果實皮薄多汁、肉質脆甜。記者劉星君／攝影
屏東縣高樹鄉農會推出嚴選小農蜜棗禮盒，適合春節送禮首選，加上近日氣溫驟降，日夜溫差大，也讓蜜棗果實皮薄多汁、肉質脆甜。記者劉星君／攝影
屏東縣高樹鄉農會推出嚴選小農蜜棗禮盒，適合春節送禮首選，加上近日氣溫驟降，日夜溫差大，也讓蜜棗果實皮薄多汁、肉質脆甜。記者劉星君／攝影
屏東縣高樹鄉農會推出嚴選小農蜜棗禮盒，適合春節送禮首選，加上近日氣溫驟降，日夜溫差大，也讓蜜棗果實皮薄多汁、肉質脆甜。記者劉星君／攝影

蜜棗 農會 禮盒

延伸閱讀

台中優質椪柑外銷封櫃今啟運 600公噸銷往星馬、日本、加拿大

台南蜜棗今首銷新加坡 黃偉哲推冬季優質水果進軍國際

影／高樹蜜棗來了！外型如青蘋果、口感像水梨 今年豐產價格平穩

接掌台肥老總引話題 陳右欣擬選立委…親口回應「暫無規畫」

相關新聞

高雄壽山動物園退燒 門票預算恐浮編

高雄老字號壽山動物園原擬在內門規畫第二園區，受限法規最後作罷。2022年全面改造後大受歡迎，開園首年度創下127萬人，3...

內門野森動物學校票價約壽山10倍 網批：又遠又貴

高雄鄉親殷盼逾10年的「內門動物園」（內門觀光休閒園區）終於完工，市府委外經營且重新命名「野森動物學校」，17日起試營運...

恆春古城西門屢遭撞 1/30起禁四輪車通行試辦3個月

國定古蹟恆春古城是全台至今保存最完整傳統城牆區，古城的「西門」限高2.1公尺，平均每年發生1到2次遭車輛撞擊、卡門事故，...

高雄內門新動物園門票比壽山動物園貴10倍 地方憂心撐不久

歷經三任市長、地方鄉親殷切期待十多年內門觀光休閒園區終於完工，市府委外經營且重新命名「野森動物學校」，即將在17日試營運...

高捷38座車站監視器畫質僅37萬畫素 議員批「比手機還差」

北捷上月發生攻擊事件，事發後高市議員林智鴻調閱資料發現，捷運紅橘線39座車站中，僅高醫站的畫質達500萬畫素，其餘38站...

春節伴手禮！高樹農會嚴選多規格蜜棗禮盒 天冷口感更脆甜

屏東縣是蜜棗重要產區集中在屏北地區高樹、九如等鄉，又以高樹鄉為大宗，高樹鄉農會推出嚴選小農蜜棗禮盒，適合春節送禮首選，加...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。