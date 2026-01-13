高雄壽山動物園退燒 門票預算恐浮編

高雄老字號壽山動物園原擬在內門規畫第二園區，受限法規最後作罷。2022年全面改造後大受歡迎，開園首年度創下127萬人，3年後遊客量下滑6成，明顯退燒，但觀光局今年歲入預算門票收人仍編2000萬元，遭議員質疑浮編，予以擱置。

觀光局長高閔琳表示，去年多次颱風來襲，影響動物園收入，另外壽山動物園以保育大型野生動物及年老動物的收容、照養為主，已經增加10種新物種，占全園的七分之一，未來會持續優化明星動物引客，整體活動也會進行策略性調整。

壽山動物園多年前確定遷建無望，市長陳其邁上任後啟動新動物園改造運動，以提升動物福祉為目標，園區斥資5.5億元、歷經518天整建完工，於2022年12月16日動物園試營運。高架長廊提供遊客獨特的遊園體驗，空間美感和優質餐飲環境也受肯定，獲「第22屆公共工程金質獎」建築類佳作獎。

據觀光局統計年報顯示，壽山動物園2023年共吸引127萬336人次、門票收入2487餘萬元。不過隨著新鮮感消退，2024年僅86萬26人次入園、門票收入降至1615餘萬元，2025年未含12月，更降為64萬2513人、門票收入1199餘萬元。

今年高市觀光局歲入預算，動物園編2千萬元門票收入，議會昨審查時認為壽山動物園觀光人潮下降，預算有浮編之虞，討論後擱置。