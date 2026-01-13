聽新聞
內門野森動物學校票價 約壽山動物園10倍
高雄鄉親殷盼逾10年的「內門動物園」（內門觀光休閒園區）終於完工，市府委外經營且重新命名「野森動物學校」，17日起試營運，初期採線上預約，假日預約已滿，然而新園區票價是壽山動物園10倍、距市區又遠，網友批評為「無競爭力的票價」，地方也擔心日後成昂貴的蚊子館。
觀光局回應，內門觀光休閒園區由市府投資興建基礎公共設施，採促進民間參與方式，由廠商投入資金整建，包含動物照養、設施維護及人力等成本，須自負盈虧。日前邀請社福團體及高雄市獸醫師公會參訪，兼顧動物福祉與互動教育的設計獲專家與親子家庭高度肯定；試營運期間門票預購熱烈，1月假日名額已全數售罄，平日尚可預約。
壽山動物園腹地僅10公頃、發展受限，陳菊2014年擔任高雄市長時，評選動物園新址由內門勝出，但經評估遷建困難，另行規畫11.5公頃觀光休閒園區，由市府向內門紫竹寺以每年1元的象徵性租金租地，2022年8月動工，總經費達5.6億元，歷時3年餘於去年底完工。市府命名「野森動物學校」，委託專業團隊營運。
野森動物學校試營運期間採預約制，優惠票價為全票399元、高雄市民票299元、半票149元；內門區居民及2歲以下兒童免費入園。但市民抱怨，壽山動物園全票才40元、半票20元，野森動物學校全票竟貴了近10倍，「遠的要命還那麼貴」，「那塊地還是廟方捐的」。
在地鄉親則表示，期待多年的「動物園」終於要開園，人潮若來，餐廳可望從營業3天增為5天，至於票價的確比預期貴，不過希望全新設施讓遊客值回票價，不要熱度一過就沒人來。
內門紫竹寺管委會主委劉銀城表示，寺方以每年1元的優惠價格出租土地50年，票價出爐後曾向觀光局反映地方心聲，內門全區居民可以免費入園。
