光電業者1/19再開說明會 屏東楓林村居民將抗議

中央社／ 屏東縣12日電

屏東縣獅子鄉楓林村光電開發案，2023年曾引發居民反彈，憂心山坡地開發恐致災。時隔2年多，廠商19日將再度召開說明會；楓林部落光電自救會表示，將到場抗議。

光電業者欲於屏東縣獅子鄉楓林村開發案場，2023年曾引發居民反彈，北上屏東縣政府抗議，表達開發山坡地致災疑慮。當時縣府表示，如果光電案不能得到族人認可，不會核准光電使用。此案沉寂2年多，19日廠商將再度召開地方說明會，楓林部落光電自救會決議，當天將以抗議因應。

楓林村長宋銘德告訴中央社記者，自光電業者進入部落開發私人山坡地以來，贊成與反對者彼此對立，嚴重撕裂族人情感，不樂見此情此景。且2023年部落會議中，族人已議決反對光電設置，廠商卻不尊重部落會議結果，執意召開說明會。

宋銘德指出，2023年廠商開發時，原本茂密樹林變成一片光禿禿黃土，當年曾在一場豪雨過後，部落四處泥水滾滾，讓許多族人憂心水土保持不良，恐危及居民生命安全。

楓林部落光電自救會會長廖清山說，光電事件讓部落族人非常痛心。近年鄉公所呼籲青年返鄉工作，但若光電進駐，孩子們不但不會回來，恐怕長輩也不願留下，特別是案場就在部落上方山坡地，「像是一把刀放在我們頭上」，因此他堅決反對光電設置，希望保留部落原來單純生活。

楓林部落青年會表示，不希望部落未來發展趨勢是光電場，而是對部落較有意義的場域，如南排灣族特色家屋「龜甲屋」，或是歲時祭儀相關場所或設施，才能代代傳承給子孫；另一方面，案場附近並非荒地，下方有多戶居民居住，除了安危問題，對族人而言也是充滿故事的地方，光電進駐後恐斷絕其他發展可能，從此只剩光電。

該案工程承包商表示，此案案場面積約2公頃，已取得地主及部分村民同意施作。再度召開說明會，是因地方有水土保持疑慮，要讓大家表達意見，再按居民意見把水土保持作好，過去居民建議的梯田式水土保持也有納入考量。

屏東縣政府 族人 自救會

