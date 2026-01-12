恆春古城西門屢遭撞 1/30起禁四輪車通行試辦3個月

國定古蹟恆春古城是全台至今保存最完整傳統城牆區，古城的「西門」限高2.1公尺，平均每年發生1到2次遭車輛撞擊、卡門事故，對古蹟造成傷害。文資局、恆春鎮公所從2023年舉行多場說明會後，文資局今宣布，西門禁止四輪以上車輛通行，從1月30日起試辦3個月，僅開放機慢車與行人通過。

恆春古城建城逾150年，東西南北城門都仍在，西門限高2.1公尺，雖然經主管機關及管理單位提醒，近年仍頻繁發生車輛誤闖導致「卡門」事故，平均每年發生1至2件碰撞事故，最近一次發生是在2025年9月，小貨車因未注意限高，車身卡住城門後，城牆磚塊掉落，對古蹟造成傷害。

為解決西門經常遭撞擊事故，文資局從2023年起與住戶與相關單位展開多次溝通與說明會，參考各界意見及調整設計方案，也在屏東縣道安會報中通過試辦計畫。

文資局今宣布從1月30日起正式試辦西門的交通管制方案為期3個月，管制內容為，西門兩側道路設置可移動式車阻，全面禁止四輪以上車輛穿越城門，機車可由兩側通行。相關配套措施會在鄰近路口設標誌與告示，引導汽車駕駛改行中正路或其他替代道路。

居民關切路阻設計及生活影響，文資局表示，試辦設置的路阻是可移動式暫時性設施，活動舉辦或緊急通行需求時可視情況移開，已盡量降低對日常生活影響。雖可能改變部分居民以汽車穿越西門使用習慣，周邊仍有替代道路可通行，期盼透過生活些微調整，守護恆春古城西門。