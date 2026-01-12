快訊

恆春古城西門屢遭撞 1/30起禁四輪車通行試辦3個月

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣恆春鎮西門出入口已經設置提醒限高2.1公尺，並貼出先前車輛誤闖卡在城門畫面。圖／報系資料照
屏東縣恆春鎮西門出入口已經設置提醒限高2.1公尺，並貼出先前車輛誤闖卡在城門畫面。圖／報系資料照

國定古蹟恆春古城是全台至今保存最完整傳統城牆區，古城的「西門」限高2.1公尺，平均每年發生1到2次遭車輛撞擊、卡門事故，對古蹟造成傷害。文資局、恆春鎮公所從2023年舉行多場說明會後，文資局今宣布，西門禁止四輪以上車輛通行，從1月30日起試辦3個月，僅開放機慢車與行人通過。

恆春古城建城逾150年，東西南北城門都仍在，西門限高2.1公尺，雖然經主管機關及管理單位提醒，近年仍頻繁發生車輛誤闖導致「卡門」事故，平均每年發生1至2件碰撞事故，最近一次發生是在2025年9月，小貨車因未注意限高，車身卡住城門後，城牆磚塊掉落，對古蹟造成傷害。 

為解決西門經常遭撞擊事故，文資局從2023年起與住戶與相關單位展開多次溝通與說明會，參考各界意見及調整設計方案，也在屏東縣道安會報中通過試辦計畫。

文資局今宣布從1月30日起正式試辦西門的交通管制方案為期3個月，管制內容為，西門兩側道路設置可移動式車阻，全面禁止四輪以上車輛穿越城門，機車可由兩側通行。相關配套措施會在鄰近路口設標誌與告示，引導汽車駕駛改行中正路或其他替代道路。 

居民關切路阻設計及生活影響，文資局表示，試辦設置的路阻是可移動式暫時性設施，活動舉辦或緊急通行需求時可視情況移開，已盡量降低對日常生活影響。雖可能改變部分居民以汽車穿越西門使用習慣，周邊仍有替代道路可通行，期盼透過生活些微調整，守護恆春古城西門。

北門也曾發生撞擊事故，將會採設置限高架。文資局表示，古蹟是全民共有珍貴財富，請駕駛人配合管制，維護恆春古城歷史風貌與用路安全。

恆春西門禁止四輪以上車輛通行，從1月30日起試辦3個月，僅開放機慢車與行人通過，現場已設禁止四輪車通行標誌，提醒用路人。圖／讀者提供
恆春西門禁止四輪以上車輛通行，從1月30日起試辦3個月，僅開放機慢車與行人通過，現場已設禁止四輪車通行標誌，提醒用路人。圖／讀者提供
恆春西門禁止四輪以上車輛通行，從1月30日起試辦3個月，僅開放機慢車與行人通過，西門設置路阻位置示意圖。圖／文資局提供
恆春西門禁止四輪以上車輛通行，從1月30日起試辦3個月，僅開放機慢車與行人通過，西門設置路阻位置示意圖。圖／文資局提供
屏東縣恆春古城門西門限高2.1公尺，平均每年發生1到2次車輛誤闖撞上西門。記者劉星君／攝影
屏東縣恆春古城門西門限高2.1公尺，平均每年發生1到2次車輛誤闖撞上西門。記者劉星君／攝影
恆春古城門西門2025年9月又被撞了，小貨車太高撞上西門，導致西門的磚塊掉落，刮出的深度1.5米到2米長。圖／資料照、讀者提供
恆春古城門西門2025年9月又被撞了，小貨車太高撞上西門，導致西門的磚塊掉落，刮出的深度1.5米到2米長。圖／資料照、讀者提供
恆春古城門西門2025年9月又被撞了，小貨車太高撞上西門，導致西門的磚塊掉落，這次刮出的深度1.5米到2米長。圖／ 資料照、讀者提供
恆春古城門西門2025年9月又被撞了，小貨車太高撞上西門，導致西門的磚塊掉落，這次刮出的深度1.5米到2米長。圖／ 資料照、讀者提供
恆春古城門西門2025年9月又發生撞擊，貨車太高撞上西門。圖／ 資料照、讀者提供
恆春古城門西門2025年9月又發生撞擊，貨車太高撞上西門。圖／ 資料照、讀者提供
恆春西門禁止四輪以上車輛通行，從1月30日起試辦3個月，僅開放機慢車與行人通過，現場已設禁止四輪車通行標誌，提醒用路人。圖／讀者提供
恆春西門禁止四輪以上車輛通行，從1月30日起試辦3個月，僅開放機慢車與行人通過，現場已設禁止四輪車通行標誌，提醒用路人。圖／讀者提供

