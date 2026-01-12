快訊

議員憂車站監視器畫素差 高捷公司：逐年逐站更新

中央社／ 高雄12日電

民進黨高雄市議員林智鴻今天指出，捷運紅、橘線目前39車站中，竟有38站監視器僅37萬畫素，比手機還差，憂若發生治安事件恐淪「偵查斷點」。高雄捷運公司說，將逐年逐站更新。

高雄市議會今天審議市府交通局今年總預算案，林智鴻根據高捷公司資料指出，捷運紅橘線目前39車站中，竟有38站監視器僅37萬畫素，不僅一般治安事件難以防治或嚇阻，若不幸有攻擊案件，將加深警方緝兇難度，淪為「偵查斷點」。

林智鴻說，去年受惠於大型活動與演唱會，高捷日均運量創歷史新高19.5萬人次，但維護旅客安全所需的硬體設備卻停留在「17年前通車時」。鑑於2014年鄭捷案、2025年張文案等發生在北捷的無差別攻擊悲劇，要求高捷公司改善。

對此，高捷公司回應表示，捷運公司在建置初期所使用的監視器，因當時的科技勢必不如現今監視器規格，但均符合當時規範，且歷來於相關事件，如人員逃票、破壞設備等用途上，均可成功掌握相關監看對象之動向。

高捷公司表示，科技發展日新，公司針對系統設備均有相關重置計畫，監視器即已納入數位化重置排程內，將逐年逐站更新。去年已編列8座車站目前執行中，並擬於今年再續辦8座車站。

高捷公司說明，各站更新內容為原類比攝影機均汰換重佈纜為500萬畫素數位式攝影機，建置新式數位錄影主機，並設置防火牆與邊際交換器。未來仍持續將設備新增與汰舊換新並行，期望讓系統內整體監視範圍更完整。

高捷 捷運公司 監視器

