恆春古城西門 文資局：1/30起試辦禁止4輪車通行

中央社／ 台中12日電

為落實國定古蹟恆春古城的維護，文化部文化資產局今天公布，將協同恆春鎮公所從30日起展開恆春古城「西門」試辦交通管制方案，禁止4輪以上車輛通行，為期3個月。

文化部文化資產局發布新聞稿說明，恆春古城建城至今已屆150週年，是全台保存較完整的古城。然而，西門因限高僅2.1公尺，雖經主管機關及管理單位提醒，近年仍頻頻發生車輛誤闖導致「卡門」事件，平均每年發生1至2件碰撞意外。

最近一次發生於2025年9月，小貨車因未注意限高，車身卡住城門，造成城牆磚塊掉落，對古蹟造成傷害。

為解決此問題，文化資產局自2023年起便與當地住戶及相關單位展開多次溝通與說明會，參考各界意見及調整設計方案，並於屏東縣道安會報中通過試辦計畫。

文資局表示，管制方案重點包括從30日起正式試辦，為期3個月；管制方式將於西門兩側道路設置可移動式車阻，全面禁止4輪以上車輛穿越城門，機車則可由兩側通行。屆時將於鄰近路口設置標誌與告示，引導汽車駕駛改行中正路或其他替代道路。

針對居民關切的路阻設計及生活影響，文資局指出，這次試辦所設置的路阻為可移動式的暫時性設施，於活動舉辦或緊急通行需求時可視情況移開，並已儘量降低對日常生活的影響。雖可能改變部分居民以汽車穿越西門的使用習慣，惟周邊仍有替代道路可供通行；期盼透過生活上些微的調整，共同守護恆春古城西門。

