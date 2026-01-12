高雄內門新動物園門票比壽山動物園貴10倍 地方憂心撐不久

歷經三任市長、地方鄉親殷切期待十多年內門觀光休閒園區終於完工，市府委外經營且重新命名「野森動物學校」，即將在17日試營運，假日預約已滿，然而用地租金一年僅1元，新園區票價卻是壽山動物園的十倍、距離市區又遠，網友批評「無競爭力的票價」，地方也擔心日後成昂貴的蚊子館。

觀光局回應，內門觀光休閒園區由市府投資興建基礎公共設施，採促進民間參與方式，由廠商投入整建資金，包含動物照養、設施維護及人力等成本，必須自負盈虧。

高雄市立壽山動物園腹地僅10公頃、發展受限，陳菊擔任市長時代，2014年市府評選動物園新址後由內門勝出。經評估遷建困難重重，另行規畫11.5公頃觀光休閒園區，由市府向內門紫竹寺承租土地，一年租金1元，2022年8月動工，總經費 5.6億元。

歷時3年餘，觀光休閒園區去年底完工，市府委託民間專業團隊，正式命名「野森動物學校」。試營運期間採預約制，優惠票價方案為全票399元、高雄市民票299元、半票149元；內門區居民及2歲以下兒童免費入園。

市民抱怨，壽山動物園全票40元、半票20元，野森動物學校全票貴了近十倍，「遠的要命還那麼貴」，「那塊地還是廟方捐的」，「新鮮感過了保證沒人去，到時候就會大特價」。

在地鄉親說，期待多年的動物園終於要開園，人潮若來，餐廳營業時間可望從每周3天增加為5天，票價的確比預期貴，希望設施讓遊客覺得值回票價，不要熱度一過就沒人來。

內門紫竹寺管委會主委劉銀城表示，寺方以每年1元的優惠價格出租土地50年，票價出爐後曾向觀光局反映地方心聲，因動物園已經委外營運，須顧及營運及人事成本，考量內門全區居民可以免費入園，尊重市府立場。