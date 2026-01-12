快訊

高雄內門新動物園門票比壽山動物園貴10倍 地方憂心撐不久

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
「野森動物學校」試營運前先邀請社福團體及高雄市獸醫師公會入園參訪，獲得專家與親子家庭高度肯定；門票預購熱烈，1月假日名額已全數售罄。圖／高市觀光局提供
歷經三任市長、地方鄉親殷切期待十多年內門觀光休閒園區終於完工，市府委外經營且重新命名「野森動物學校」，即將在17日試營運，假日預約已滿，然而用地租金一年僅1元，新園區票價卻是壽山動物園的十倍、距離市區又遠，網友批評「無競爭力的票價」，地方也擔心日後成昂貴的蚊子館。

觀光局回應，內門觀光休閒園區由市府投資興建基礎公共設施，採促進民間參與方式，由廠商投入整建資金，包含動物照養、設施維護及人力等成本，必須自負盈虧。

高雄市立壽山動物園腹地僅10公頃、發展受限，陳菊擔任市長時代，2014年市府評選動物園新址後由內門勝出。經評估遷建困難重重，另行規畫11.5公頃觀光休閒園區，由市府向內門紫竹寺承租土地，一年租金1元，2022年8月動工，總經費 5.6億元。

歷時3年餘，觀光休閒園區去年底完工，市府委託民間專業團隊，正式命名「野森動物學校」。試營運期間採預約制，優惠票價方案為全票399元、高雄市民票299元、半票149元；內門區居民及2歲以下兒童免費入園。

市民抱怨，壽山動物園全票40元、半票20元，野森動物學校全票貴了近十倍，「遠的要命還那麼貴」，「那塊地還是廟方捐的」，「新鮮感過了保證沒人去，到時候就會大特價」。

在地鄉親說，期待多年的動物園終於要開園，人潮若來，餐廳營業時間可望從每周3天增加為5天，票價的確比預期貴，希望設施讓遊客覺得值回票價，不要熱度一過就沒人來。

內門紫竹寺管委會主委劉銀城表示，寺方以每年1元的優惠價格出租土地50年，票價出爐後曾向觀光局反映地方心聲，因動物園已經委外營運，須顧及營運及人事成本，考量內門全區居民可以免費入園，尊重市府立場。

觀光局強調，園區邀請社福團體及高雄市獸醫師公會入園參訪，其兼顧動物福祉與互動教育的設計，獲得專家與親子家庭高度肯定；試營運期間採全面預約制，門票預購熱烈，1月假日名額已全數售罄，平日尚可預約。

「野森動物學校」試營運前先邀請社福團體及高雄市獸醫師公會入園參訪，獲得專家與親子家庭高度肯定；門票預購熱烈，1月假日名額已全數售罄。圖／高市觀光局提供
「野森動物學校」位於內門紫竹寺對面，聯外橋梁設計納入藝陣文化概念，橋頭公仔造型可愛。記者徐白櫻／攝影
高雄內門「野森動物學校」面積10.5公頃，即將在17日開放試營運，票價比壽山動物園貴了近十倍，引發網友及地方鄉親議論。記者徐白櫻／攝影
壽山動物園 內門 票價

相關新聞

高捷38座車站監視器畫質僅37萬畫素 議員批「比手機還差」

北捷上月發生攻擊事件，事發後高市議員林智鴻調閱資料發現，捷運紅橘線39座車站中，僅高醫站的畫質達500萬畫素，其餘38站...

高雄動保處培訓工作犬 提高認養率

高雄市2處公立動物收容所長期量能不足，動保處推動培育多種「工作犬」，包括陪伴犬、驅猴犬（狗來富計畫）、搜救犬、心輔犬等，...

星期評論／局處首長跳槽 邁市府應穩住軍心

陳其邁任期最後1年，新年度之初就傳出團隊局處首長「跳槽」，加上元月是屆齡公務員退休的月份，不少單位二級主管也異動，然而今...

高雄4個月捕千隻犬 收容壓力緊繃

高雄市去年7月至10月發生多起遊蕩犬攻擊事件，市府加強捕捉力道，4個月內抓捕超過1千隻遊蕩犬，全數進入收容所，去年整年收...

人間國寶93歲陳英擅即興創作 「唱恆春兮歌」收錄60首民謠代表作

恆春民謠人間國寶93歲陳英擅於即興創作，一生創作逾百首詩詞，屏東縣政府文化處委託屏東縣恆春鎮思想起民謠促進會編輯，精選6...

