北市議員陳怡君收賄、詐領助理費共454萬元 遭重判7年10月

台股創高法人卻心驚？三大法人再砍144億元 自營商避險盤獨撐大局

教育部公告校事會議修法 刪除匿名檢舉改善分流、新增輔佐人制度

春節前強化公共安全 高雄消防局派員安檢量販店

中央社／ 高雄12日電

農曆春節將至，為提升公共安全，高雄市消防局今天至前鎮區量販店辦理消防安全檢查，經檢查該商場消防設備及逃生出入口等部分均合格，後續擬檢查飯店業等大量人潮出入場所。

高雄市政府消防局說明，該商場位處前鎮區並鄰近亞洲新灣區，因交通方便及住商大樓林立，往來市民及消費者眾多。此次由第一大隊副大隊長彭保景率隊，辦理大量人潮出入場所消防安全檢查。

高雄市消防局透過新聞稿指出，抽檢部分包含商場室內消防栓、自動灑水、排煙、火警自動警報及緊急廣播等設備有無缺失，並審視商場區內避難逃生通道、樓梯間有無堆積雜物阻礙逃生等。查核結果均符合規定，檢修申報及防火管理均合格。

高雄市消防局表示，此次針對業者自衛消防編組部分，現場下達火災情境，啟動各編組任務，以提升緊急應變能力及審視疏散顧客流程動線是否順暢。

高雄市消防局第一大隊副大隊長彭保景表示，由於商場等場所提供大量商品且均為易燃物，應加強相關消防演練及疏散撤離等應變措施，以提升春節期間火災預防應變能力，另提醒業者應持續加強自衛消防編組訓練，以提升火災應變能力。

高雄市消防局第一大隊組員王雨松告訴中央社記者，後續將安排檢查飯店業等大量人潮出入場所，另提醒業者應遵守消防法相關規範，違者將依消防法第38條、第40條等規定開罰。

高雄市 火災 飯店

相關新聞

高雄內門新動物園門票比壽山動物園貴10倍 地方憂心撐不久

歷經三任市長、地方鄉親殷切期待十多年內門觀光休閒園區終於完工，市府委外經營且重新命名「野森動物學校」，即將在17日試營運...

高捷38座車站監視器畫質僅37萬畫素 議員批「比手機還差」

北捷上月發生攻擊事件，事發後高市議員林智鴻調閱資料發現，捷運紅橘線39座車站中，僅高醫站的畫質達500萬畫素，其餘38站...

高雄動保處培訓工作犬 提高認養率

高雄市2處公立動物收容所長期量能不足，動保處推動培育多種「工作犬」，包括陪伴犬、驅猴犬（狗來富計畫）、搜救犬、心輔犬等，...

星期評論／局處首長跳槽 邁市府應穩住軍心

陳其邁任期最後1年，新年度之初就傳出團隊局處首長「跳槽」，加上元月是屆齡公務員退休的月份，不少單位二級主管也異動，然而今...

高雄4個月捕千隻犬 收容壓力緊繃

高雄市去年7月至10月發生多起遊蕩犬攻擊事件，市府加強捕捉力道，4個月內抓捕超過1千隻遊蕩犬，全數進入收容所，去年整年收...

人間國寶93歲陳英擅即興創作 「唱恆春兮歌」收錄60首民謠代表作

恆春民謠人間國寶93歲陳英擅於即興創作，一生創作逾百首詩詞，屏東縣政府文化處委託屏東縣恆春鎮思想起民謠促進會編輯，精選6...

