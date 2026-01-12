春節前強化公共安全 高雄消防局派員安檢量販店

農曆春節將至，為提升公共安全，高雄市消防局今天至前鎮區量販店辦理消防安全檢查，經檢查該商場消防設備及逃生出入口等部分均合格，後續擬檢查飯店業等大量人潮出入場所。

高雄市政府消防局說明，該商場位處前鎮區並鄰近亞洲新灣區，因交通方便及住商大樓林立，往來市民及消費者眾多。此次由第一大隊副大隊長彭保景率隊，辦理大量人潮出入場所消防安全檢查。

高雄市消防局透過新聞稿指出，抽檢部分包含商場室內消防栓、自動灑水、排煙、火警自動警報及緊急廣播等設備有無缺失，並審視商場區內避難逃生通道、樓梯間有無堆積雜物阻礙逃生等。查核結果均符合規定，檢修申報及防火管理均合格。

高雄市消防局表示，此次針對業者自衛消防編組部分，現場下達火災情境，啟動各編組任務，以提升緊急應變能力及審視疏散顧客流程動線是否順暢。

高雄市消防局第一大隊副大隊長彭保景表示，由於商場等場所提供大量商品且均為易燃物，應加強相關消防演練及疏散撤離等應變措施，以提升春節期間火災預防應變能力，另提醒業者應持續加強自衛消防編組訓練，以提升火災應變能力。

高雄市消防局第一大隊組員王雨松告訴中央社記者，後續將安排檢查飯店業等大量人潮出入場所，另提醒業者應遵守消防法相關規範，違者將依消防法第38條、第40條等規定開罰。