高捷38座車站監視器畫質僅37萬畫素 議員批「比手機還差」

北捷上月發生攻擊事件，事發後高市議員林智鴻調閱資料發現，捷運紅橘線39座車站中，僅高醫站的畫質達500萬畫素，其餘38站皆僅37萬畫素，萬一不幸發生恐攻，恐淪為「偵查斷點」。交通局回應，捷運公司已有制定汰舊換新計畫，會去檢查，促使改善。

高市議會今早審查交通局預算，議員林智鴻指出，高捷日均運量達19.5萬人次，創歷史新高，但硬體設備停留在17年前，捷運紅橘線39座車站，38站監視器僅37萬畫素，一般治安事件難以防治或嚇阻，若不幸發生類似去年「北捷恐攻」案件，將會加深警方緝凶難度。

林智鴻說明，「北捷恐攻」後他調閱高雄捷運系統的監視器使用年份、畫素及維修保養紀錄等資料，高捷提不出財產清冊或各站保養紀錄，概略回覆「紅橘線39車站共1927支監視器，依站體大小每站約35至90支不等」、「每月例行檢查1次」、影片保存「至少14天，最多40天」。

林智鴻指出，捷運車站監視器僅37萬畫素，比動輒千萬以上畫素的手機還糟，若發生犯罪，無法及時指認犯嫌；2014年鄭捷案、2025年張文案兩次無差別攻擊悲劇，負責監督大眾運輸安全的交通局責無旁貸，應訂定具體改善期程。

交通局長張淑娟表示，因高醫岡山站是新車站，所以監視器畫質有達500萬畫素，高捷公司針對監視器已有提出汰舊換新計畫。