快訊

北市議員陳怡君收賄、詐領助理費共454萬元 遭重判7年10月

台股創高法人卻心驚？三大法人再砍144億元 自營商避險盤獨撐大局

教育部公告校事會議修法 刪除匿名檢舉改善分流、新增輔佐人制度

高捷38座車站監視器畫質僅37萬畫素 議員批「比手機還差」

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高市議員林智鴻北捷恐攻後調閱資料發現，捷運紅橘線39座車站，其中38站監視器僅37萬畫素，要求交通局督促改善。圖／林智鴻服務處提供
高市議員林智鴻北捷恐攻後調閱資料發現，捷運紅橘線39座車站，其中38站監視器僅37萬畫素，要求交通局督促改善。圖／林智鴻服務處提供

北捷上月發生攻擊事件，事發後高市議員林智鴻調閱資料發現，捷運紅橘線39座車站中，僅高醫站的畫質達500萬畫素，其餘38站皆僅37萬畫素，萬一不幸發生恐攻，恐淪為「偵查斷點」。交通局回應，捷運公司已有制定汰舊換新計畫，會去檢查，促使改善。

高市議會今早審查交通局預算，議員林智鴻指出，高捷日均運量達19.5萬人次，創歷史新高，但硬體設備停留在17年前，捷運紅橘線39座車站，38站監視器僅37萬畫素，一般治安事件難以防治或嚇阻，若不幸發生類似去年「北捷恐攻」案件，將會加深警方緝凶難度。

林智鴻說明，「北捷恐攻」後他調閱高雄捷運系統的監視器使用年份、畫素及維修保養紀錄等資料，高捷提不出財產清冊或各站保養紀錄，概略回覆「紅橘線39車站共1927支監視器，依站體大小每站約35至90支不等」、「每月例行檢查1次」、影片保存「至少14天，最多40天」。

林智鴻指出，捷運車站監視器僅37萬畫素，比動輒千萬以上畫素的手機還糟，若發生犯罪，無法及時指認犯嫌；2014年鄭捷案、2025年張文案兩次無差別攻擊悲劇，負責監督大眾運輸安全的交通局責無旁貸，應訂定具體改善期程。

交通局長張淑娟表示，因高醫岡山站是新車站，所以監視器畫質有達500萬畫素，高捷公司針對監視器已有提出汰舊換新計畫。

監視器 捷運公司 高捷

延伸閱讀

吳宗憲批不執行死刑「警察累死、法務部裝死」 鄭銘謙：你有證據？

北捷攻擊案凶嫌張文教召未報到遭通緝 官員認了相關案例少見

張文被查扣物品疑恐怖「燒夷彈」 若附著皮膚將釀嚴重傷害

張文身亡非因畏罪？退休刑警直指3關鍵：墜落姿勢不同

相關新聞

高雄內門新動物園門票比壽山動物園貴10倍 地方憂心撐不久

歷經三任市長、地方鄉親殷切期待十多年內門觀光休閒園區終於完工，市府委外經營且重新命名「野森動物學校」，即將在17日試營運...

高捷38座車站監視器畫質僅37萬畫素 議員批「比手機還差」

北捷上月發生攻擊事件，事發後高市議員林智鴻調閱資料發現，捷運紅橘線39座車站中，僅高醫站的畫質達500萬畫素，其餘38站...

高雄動保處培訓工作犬 提高認養率

高雄市2處公立動物收容所長期量能不足，動保處推動培育多種「工作犬」，包括陪伴犬、驅猴犬（狗來富計畫）、搜救犬、心輔犬等，...

星期評論／局處首長跳槽 邁市府應穩住軍心

陳其邁任期最後1年，新年度之初就傳出團隊局處首長「跳槽」，加上元月是屆齡公務員退休的月份，不少單位二級主管也異動，然而今...

高雄4個月捕千隻犬 收容壓力緊繃

高雄市去年7月至10月發生多起遊蕩犬攻擊事件，市府加強捕捉力道，4個月內抓捕超過1千隻遊蕩犬，全數進入收容所，去年整年收...

人間國寶93歲陳英擅即興創作 「唱恆春兮歌」收錄60首民謠代表作

恆春民謠人間國寶93歲陳英擅於即興創作，一生創作逾百首詩詞，屏東縣政府文化處委託屏東縣恆春鎮思想起民謠促進會編輯，精選6...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。