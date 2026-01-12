星期評論／局處首長跳槽 邁市府應穩住軍心

陳其邁任期最後1年，新年度之初就傳出團隊局處首長「跳槽」，加上元月是屆齡公務員退休的月份，不少單位二級主管也異動，然而今年適逢選舉年，不同政黨角力下基層公務人員最難為，市府應該穩住運作、無縫接軌，將市政推動影響降至最低。

元旦剛過高雄市政府就傳出兩單位首長異動消息，水利局長蔡長展調任內政部擔任參事，有機會升任國土署長。蔡長展在原縣府時期擔任要職，縣市合併後被陳菊、陳其邁重用，懸缺由現任副局長蔡易勳代理。

高雄市警察局長林炎田也表現不俗，日前也傳出異動，不過未獲內政部及陳其邁證實。今年底面臨市長、議員及里長選舉，鄰里整併也將在7月上路，基層公務員承受的壓力勢必比以往來得大。

陳菊卸任及韓國瑜上台都換過一批首長，韓國瑜執政後期更出現「跳船潮」，多達7位一級局處長前後請辭離去。陳其邁主政後又有大換血，現在隨著任期進入尾聲，未來不可測因素太高，局處首長另有規畫也無可厚非。

高雄市與其他縣市不同，短短數年內面臨藍綠政黨輪替及市長罷免一役，局處首長的變動性更大，高市議會本次會期議員質詢，已有首長斬釘截鐵回應新市長上任後不可能再留任，未來應該會有更多首長入閣或有不同生涯規畫，如何穩住軍心、避免懸缺過久，讓基層恪守行政中立都是必要之舉。