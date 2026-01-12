高雄4個月捕千隻犬 收容壓力緊繃

高雄市去年7月至10月發生多起遊蕩犬攻擊事件，市府加強捕捉力道，4個月內抓捕超過1千隻遊蕩犬，全數進入收容所，去年整年收容2501隻，收容壓力倍增，動保處力推犬隻認養措施，盼結合民間狗園或中途之家，擴大收容量能，降低所內在養數。

高雄永安區永新漁港去年7月一名76歲老翁游泳時，遭岸上3隻遊蕩犬追逐到海中撕咬，最後溺水身亡；馬頭山去年8月也發生梅花鹿遭10多隻遊蕩犬攻擊，傷重死亡。

因遊蕩犬攻擊、追逐事件頻傳，市府事發後決議加大捕犬力度，且不再回置，一周內在該區域捕捉了近150隻遊蕩犬，總計去年永安就捕捉了317隻、彌陀區144隻；馬頭山一帶估計有60隻遊蕩犬，市府加強誘捕降低傷害。

高雄市議員林智鴻發現，去年市府加大捕捉力度，收容所去年1至10月收容2113隻動物，其中7⽉⾄10⽉間就暴增1050隻，整年度收容2501隻犬，收容壓力大，大量動物進入收容所引發環境惡劣、犬犬衝突等問題，應盡速解決爆滿問題。

除遊蕩犬問題，暑假也傳出學生棄養潮，學生因畢業返鄉、出國遊學，「不得已」將寵物棄養，壽山動物收容所曾在一周內收到學生提出5隻以上收容需求，同樣造成收容量暴增。

動保處解釋，永安、彌陀等海線地區因遊蕩犬問題嚴重，市府去年加強管制，各區生態熱點也啟動捕捉專案，去重點區域已移除共508隻遊蕩犬，導致收容數顯著增加，已編經費委外分流至民間收容所安置，另燕巢收容所增設暫置區，可增150至170隻收容數，已無爆滿情形。

動保處表示，去年配合獸醫師公會和民間團體協助遊蕩犬結紮，應可有效減低族群數量，雖然收容增加，但認養數同樣增加，去年認養數達1742隻，認養率近7成，若為不易認養或年老犬隻，也送至民間狗園，每年至少2次查訪，追蹤照養情形，減緩收容所壓力。