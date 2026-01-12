快訊

高雄動保處培訓工作犬 提高認養率

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導
動保處與中華民國保護動物協會啟動狗來富計畫，媒合有意願代養犬隻的果園農戶協助送養，驅猴犬能陪伴農戶執行農務工作，減少猴害破壞農作。圖／高雄市動保處提供
動保處與中華民國保護動物協會啟動狗來富計畫，媒合有意願代養犬隻的果園農戶協助送養，驅猴犬能陪伴農戶執行農務工作，減少猴害破壞農作。圖／高雄市動保處提供

高雄市2處公立動物收容所長期量能不足，動保處推動培育多種「工作犬」，包括陪伴犬、驅猴犬（狗來富計畫）、搜救犬、心輔犬等，10年來已有364隻⼯作⽝受訓完成並上線⼯作，其中又以驅猴犬220隻最多，驅猴犬送養至農園後，不僅陪伴農戶耕種，更明顯有效減少猴害。

動保處2021年與中華民國保護動物協會啟動「狗來富－送收容所毛小孩到桃花源」計畫，媒合有意願代養犬隻的果園農戶協助送養，驅猴犬陪伴農戶執行農務工作，減少猴害破壞農作，目前已媒合10處狗來富家園，送養220隻犬隻，市府則協助提供飼料及醫療服務，並補助農戶每隻犬每月500元經費，目前是現行多元認養推動主力。

另一項多元認養主力為「陪伴犬」，由大仁科大訓犬團隊篩選收容所具親和力和服從潛力的犬隻，進行社會化和服從訓練後，媒合進入家庭，因犬隻服從性與穩定性已明顯提升，退養機率大減，目前累計完訓犬隻達140隻，依其特性順利媒合認養成功。

「搜救犬」和「心輔犬」分別由消防局和民間協會（心輔犬心流幸福研究室）主政，前者由消防局挑選所內2隻非品種流浪犬，經過1至3年培訓並通過考核始能值勤；後者由民團培訓為心輔犬後，協助特殊族群及長者情緒陪伴或復健輔助。

市議員林智鴻表示，⼯作⽝不僅讓市政推動更順暢、造福社區，也提升動物尊嚴與⽣活條件，收容所更不必僅寄託於 「領收養」，能以多元⽅式解決量能不⾜問題，是⼀舉數得「善循環」措施，市府應增加⼯作⽝培訓量能，以政策或補助誘因增加與產官學單位合作，並針對未開辦項⽬如「監獄⽝」也應加強對接，打造⼯作⽝多元訓練、上⼯⼀條⿓措施。

高雄 流浪犬

高雄動保處培訓工作犬 提高認養率

