綠民調初選前夕 高市議長康裕成陪賴瑞隆車掃、多位議員臉書串聯力挺

民進黨立委賴瑞隆參加高雄市長初選進入最後衝刺，今早由議長康裕成及北市議員簡舒培等人陪同車掃，並有黨內以新潮流菊系為主的市議員透過臉書發文力挺，呼籲各界支持賴瑞隆。賴瑞隆表示，盼組成一個團結的高雄隊，迎接下一個黃金十年。

賴瑞隆今天的車掃行程涵蓋鳳山、三民、前金、新興及苓雅等地。上午先由資深媒體人王瑞德及新北市議員、鳳山女兒戴瑋姍陪同在鳳山啟動第一波大車掃。

下午則有康裕成、簡舒培、市議員何權峰、張博洋等人加入，先在三鳳宮參拜後前往三民區車掃。傍晚車隊進入市區，改由北市議員林亮君與高市議員湯詠瑜、郭建盟等人陪同，沿途不少市民揮手加油。

除利用車掃與選民近距離互動外，立委李柏毅、議長康裕成臉書發文支持，另有議員郭建盟、何權峰、簡煥宗、張勝富、湯詠瑜、張博洋、黃彥毓等新系或親新系議員跟進，提醒支持者接獲電話民調要唯一支持賴瑞隆。