快訊

苗栗警光山莊溺水意外...7旬遊客泡湯昏迷不治 檢警相驗釐清死因

PLG／爆衝突！先發只打4分鐘 「野獸」林志傑遭驅逐出場

點名6人布局2026 王世堅：盡早推出「最強人選」…別輸了怪兵器不好

綠民調初選前夕 高市議長康裕成陪賴瑞隆車掃、多位議員臉書串聯力挺

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
立委賴瑞隆拚出線，今天下午由高市議長康裕成陪同掃街拜票。圖／賴瑞隆服務處提供
立委賴瑞隆拚出線，今天下午由高市議長康裕成陪同掃街拜票。圖／賴瑞隆服務處提供

民進黨立委賴瑞隆參加高雄市長初選進入最後衝刺，今早由議長康裕成及北市議員簡舒培等人陪同車掃，並有黨內以新潮流菊系為主的市議員透過臉書發文力挺，呼籲各界支持賴瑞隆。賴瑞隆表示，盼組成一個團結的高雄隊，迎接下一個黃金十年。

賴瑞隆今天的車掃行程涵蓋鳳山、三民、前金、新興及苓雅等地。上午先由資深媒體人王瑞德及新北市議員、鳳山女兒戴瑋姍陪同在鳳山啟動第一波大車掃。

下午則有康裕成、簡舒培、市議員何權峰、張博洋等人加入，先在三鳳宮參拜後前往三民區車掃。傍晚車隊進入市區，改由北市議員林亮君與高市議員湯詠瑜、郭建盟等人陪同，沿途不少市民揮手加油。

除利用車掃與選民近距離互動外，立委李柏毅、議長康裕成臉書發文支持，另有議員郭建盟、何權峰、簡煥宗、張勝富、湯詠瑜、張博洋、黃彥毓等新系或親新系議員跟進，提醒支持者接獲電話民調要唯一支持賴瑞隆。

賴瑞隆表示，謝長廷、陳菊、陳其邁一棒接一棒建設高雄，他立志要成為高雄的「第四棒」，會打造最團結的「高雄隊」，照顧無分黨派、世代的市民。

高雄市議長康裕成等人透過臉書串連，力挺立委賴瑞隆。圖／賴瑞隆服務處提供
高雄市議長康裕成等人透過臉書串連，力挺立委賴瑞隆。圖／賴瑞隆服務處提供
立委賴瑞隆在民調前夕力拚車掃增加曝光。圖／賴瑞隆服務處提供
立委賴瑞隆在民調前夕力拚車掃增加曝光。圖／賴瑞隆服務處提供

議員 賴瑞隆

延伸閱讀

陳其邁「交棒」邱議瑩？ 賴瑞隆這樣回 林岱樺、許智傑也說話了

綠營南二都初選…醫斷言這2人出線難撼動 藍白生死線恐非六都在5縣市

影／高雄300多名里長相挺 賴瑞隆：我才是國民黨最怕的人

初選前最後一拚 賴瑞隆鳳山造勢「9立委相挺」：開創高雄嶄新未來

相關新聞

綠民調初選前夕 高市議長康裕成陪賴瑞隆車掃、多位議員臉書串聯力挺

民進黨立委賴瑞隆參加高雄市長初選進入最後衝刺，今早由議長康裕成及北市議員簡舒培等人陪同車掃，並有黨內以新潮流菊系為主的市...

人間國寶93歲陳英擅即興創作 「唱恆春兮歌」收錄60首民謠代表作

恆春民謠人間國寶93歲陳英擅於即興創作，一生創作逾百首詩詞，屏東縣政府文化處委託屏東縣恆春鎮思想起民謠促進會編輯，精選6...

還要再等等！金門新旅運中心工程未達標 試營運要順延2月初

兩岸小三通於今年1月2日迎來通航25週年里程碑，適逢農曆春節返鄉與走春人潮將至，金門縣政府原規劃配合水頭新旅運中心試營運...

影／高樹蜜棗來了！外型如青蘋果、口感像水梨 今年豐產價格平穩

外型猶如青蘋果的蜜棗是冬季代表水果之一，屏東縣屏北地區是主要產區，產期從12月下旬到隔年3月，近期冷氣團來襲，日夜溫差大...

溫鼓埤滯洪池遲未動工 高雄大社人困淹水噩夢

高雄大社區中里排水系統匯集觀音山雨量至後勁溪，近10年每逢豪大雨就溢流，造成街道淹水，居民苦不堪言，市府規畫在中上游段設...

高雄鳳山八德滯洪池 市府評股添休憩設施、停車格

高雄鳳山區建國路、鳳松路因下水道系統排水功能受限，加上外圍集水區逕流量大，豪大雨時積水嚴重，市府為此斥資8千萬元建造八德...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。