人間國寶93歲陳英擅即興創作 「唱恆春兮歌」收錄60首民謠代表作
恆春民謠人間國寶93歲陳英擅於即興創作，一生創作逾百首詩詞，屏東縣政府文化處委託屏東縣恆春鎮思想起民謠促進會編輯，精選60首代表作品，出版「唱恆春兮歌：陳英兮民謠彈唱集」一書，縣長周春米說，專書出版對民謠國寶致敬，也是對恆春半島珍貴的文化資產重視與傳承。
「恆春半島的民謠，是從土地長出來的歌」，周春米說，縣府很榮幸，繼去年發行恆春建城150周年紀念專輯「春城小唱」，廣受歡迎，今年迎來二部曲「唱恆春兮歌：陳英兮民謠彈唱集」專書出版，陳英阿嬤以一生的歲月，將日常生活化為詩詞，將生命經驗譜成歌聲，因為有像陳英阿嬤這樣的傳藝師代代傳唱，縣府才有機會系統性整理恆春民謠出版，讓更多人看見珍貴的文化。
「唱恆春兮歌：陳英兮民謠彈唱集」一書精選陳英阿嬤60首代表作品，內容涵蓋恆春半島的自然風光、古城記憶、常民生活、二戰追憶、勸世歌與情歌等，展現豐富地方生活樣貌。
文化處表示，陳英阿嬤接觸民謠的契機是因其父親好友陳達偶爾造訪家中，當時還是小女孩的陳英跟著月琴哼唱旋律，稍長一點，她到日本人在滿州設立的瓊麻工廠工作填補家計，哼唱民謠排解生活苦悶，直到60幾歲才正式拿起月琴拜師學藝，擔起傳承責任，將古調一個字、一個氣口、一個韻味教給孩子們，代代傳承。
「恆春民謠是我們的寶，也是我們的文化。」周春米說，恆春文化中心民謠館在2024年啟用，恆春文化中心劇場館2025年正式開幕，恆春文化力量越來越堅固，期盼教育界、文化界、觀光界與社區共同打拚，從國境之南照亮全世界。
文化處指出，恆春半島有句特別俗諺，說「毋捌字，閣還會作詩（不識字也會作詩）」，講的是像傳藝師陳英這樣傳奇的人物。書中每首作品由屏南社大資深台語教師林鳳珠與黃千芬紀錄與註解，由資深解說員林瓊瑤為每首詩詞做白話解析，讓讀者從詩詞中，彷彿和陳英走訪恆春半島人文地景。
文化處表示，書中部分作品附有QR Code，可線上聆聽陳英演唱音檔或影像，提升閱讀與教學互動性，期待此書能成為學習台語詩詞與恆春民謠重要教材，也能引領更多人走進恆春半島，聆聽土地最真摯的歌聲。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言