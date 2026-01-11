還要再等等！金門新旅運中心工程未達標 試營運要順延2月初

快訊

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣觀光處長許績鑫會同港務處長許嘉興、車船處長楊沁杭及相關人員，自1月7日起陸續走訪泉州、廈門與漳州，與當地交通、港口、文旅及台辦部門進行事務性交流，盼在春運高峰前，促進小三通服務銜接與旅運量能提升。圖／縣府提供
兩岸小三通於今年1月2日迎來通航25週年里程碑，適逢農曆春節返鄉與走春人潮將至，金門縣政府原規劃配合水頭新旅運中心試營運，全面提升小三通服務量能。不過，縣府近日完成新場站履勘後，考量部分工程進度與整體服務條件，決定將原訂本月15日的試營運期程延至2月初，正式啟用典禮也順延至農曆過年後，確切時間將由縣府另行對外公布。

金門縣政府指出，小三通25週年不僅是歷史節點，也象徵邁向永續發展的新階段，隨著新旅運中心完工，未來年旅運量可望提升至350萬人次，對於春節返鄉、台商往返及觀光客流量均具關鍵意義，縣府已責成觀光處統籌，整合港務處、車船處等單位，提前部署春運與旅客服務。

金門與廈門、漳州、泉州地緣相近，長期在宗教、宗族、文化及民生層面往來密切，小三通成為兩岸民眾交流的重要交通命脈。農曆年前，觀光處長許績鑫會同港務處長許嘉興、車船處長楊沁杭及相關人員，自1月7日起陸續走訪泉州、廈門與漳州，與當地交通、港口、文旅及台辦部門進行事務性交流，盼在春運高峰前，促進小三通服務銜接與旅運量能提升。

據了解，航港局、港務處與縣府等相關履勘委員已於9日實地檢視新旅運中心，並於當晚7時進行綜合評估，鑑於部分工程進度尚未達到原訂標準，基於服務品質與旅運安全考量，決議將原訂於1月15日展開的試營運期程，順延至2月初；至於正式啟用典禮也將延後。

縣府觀光處表示，小三通服務量能與品質，一直是縣府與議會高度關注的重點。此次赴陸交流，除因應春運人潮，也就兩岸客運碼頭的應變機制、通關流程、行李託運及人道救援等議題進行溝通與檢討，期能在新場站啟用前，完成相關優化準備。

根據統計，2025年小三通入出境人數達184萬3461人次；自2024年9月27日恢復陸客來金旅遊以來，以旅遊簽證入境人次累計已逾23萬人次，為地方帶來顯著人潮與商機。縣府指出，整體旅運量仍具成長空間，將持續透過既有管道，鼓勵陸方居民來金旅遊，並爭取恢復福建省外居民來金門觀光。

觀光處強調，金門與廈門、漳州、泉州在民生與交流上息息相關，縣府將在新的一年持續推動小三通服務升級，朝便捷、安全、高效的交通目標邁進，建構更健全、永續的小三通旅遊網絡。

金門水頭新旅運中心原規劃於15日試營運，不過，縣府近日完成新場站履勘後，考量部分工程進度與整體服務條件，決定將原訂本月15日的試營運期程延至2月初。圖／民眾提供
