影／高樹蜜棗來了！外型如青蘋果、口感像水梨 今年豐產價格平穩

外型猶如青蘋果的蜜棗是冬季代表水果之一，屏東縣屏北地區是主要產區，產期從12月下旬到隔年3月，近期冷氣團來襲，日夜溫差大，讓蜜棗的果皮更薄、更好吃，A級果品重達4到5兩，高樹棗農說，今年豐產，價格平穩，正是品嘗蜜棗好時機。

高樹鄉棗農王明章、林桂美夫妻種植蜜棗15年，近年來更是蜜棗評鑑比賽常勝軍。王明章種植蜜棗台農13號雪麗、高雄12號珍愛與高雄11號珍蜜，農曆過年前採收以雪麗為主，甜度可達14度以上，農曆年後，主打爆漿蜜棗11號珍蜜。

「農民都是看天吃飯！」王明章說，今年蜜棗著果期時未遇颱風、雨水侵襲，相較於去年栽種時接連遇颱風侵擾，去年產量減3成，價格高漲，今年因氣候適宜，產量增3成，產量恢復以往，因為豐產，價格比去年下滑約3成。

栽種蜜棗訣竅？夫妻倆異口同聲說，「照顧蜜棗就像照顧嬰兒一樣」，果樹不會說話，專注生長各階段的情況，細心觀察，適時剪枝通風等。現正值蜜棗採收期，13號雪麗預計可以採收到農曆過年前。

縣府農業處指出，今年屏東縣蜜棗產量相較於去年應可增加約2成以上。產地價6公斤裝每箱約900到1000元，去年每箱1500到2000元；批發市場價格，去年每公斤約96.4元，今年目前每公斤約92.3元。

屏東縣蜜棗種植面積528公頃，多集中屏北地區，栽種面積前三名的鄉，高樹鄉328公頃、鹽埔鄉109公頃、里港鄉54公頃。