高雄鳳山八德滯洪池 市府評股添休憩設施、停車格

高雄鳳山區建國路、鳳松路因下水道系統排水功能受限，加上外圍集水區逕流量大，豪大雨時積水嚴重，市府為此斥資8千萬元建造八德滯洪池，滯洪量達4.7萬公噸，可望大幅提升防洪能力，但地方盼不只防洪，也要成為兼具休憩與停車用途的多功能生態公園。

水利局表示，會評估在八德滯洪池適當區位增設體健設施及遊具；停車部分，因這處滯洪池屬學校用地，不宜增設停車場，將視需求由交通局評估。

鳳山建國路二段一帶豪雨期間常積淹水，水利局協調農業試驗所，以鳳山熱帶園藝試驗分所的農業研究試驗場規畫建造八德滯洪池，紓解洪峰期間大量逕流匯入建國路雨水系統，提升防洪能力。在地文山、文英里辦公處請命增設遊具、體健設施及生態教室，另增設停車空間，解決停車位不足問題。

水利局指出，八德滯洪池獲國土署補助，去年10月1日開工，預計今年10月底完工，總經費8350萬元，占地約4.72公頃，完工後可將鳳松路與建國路二段雨水下水道逕流引入，紓解下游排水負荷。滯洪池周邊也會規畫環池步道，種植苗木綠美化，兼顧防洪及休憩功能。

議員鍾易仲認為，八德滯洪池從原先規畫2.2公頃提升至4.7公頃，龐大的土地坐落鳳山精華地段，更應兼具防洪治水、親水休閒、社區停車多元功能，尤其當地停車一位難求，水利局應在安全許可範圍內增設停車空間。