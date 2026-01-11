溫鼓埤滯洪池遲未動工 高雄大社人困淹水噩夢

高雄大社區中里排水系統匯集觀音山雨量至後勁溪，近10年每逢豪大雨就溢流，造成街道淹水，居民苦不堪言，市府規畫在中上游段設溫鼓埤滯洪池，增加12萬公噸滯洪量，但預定地有3成為私有地，用地費高達2.5億元，經費遲未核准，拖延動工時程，地方擔憂淹水噩夢不斷。

議員張勝富表示，2019年0719豪雨、2021年0620豪雨、前年凱米及山陀兒等颱風都造成中里排水系統溢流，街道水流成河，至少影響中里、觀音、神農、三奶、翠屏5里，災情慘重，居民聞雨色變，市府規畫建造溫鼓埤滯洪池，卻遲未動工。

水利局表示，內政部2023年已審議通過溫鼓埤滯洪池用地變更案，目前申請工程經費中，一旦爭取到經費即會依土地徵收條例啟動協議價購程序，若順利取得土地，今年就能進場施作，施工期約2年。設計階段會執行鑽探，依地下水位高程和區域排水保護標準，決定滯洪池量體及深度。

大社中里排水屬楠梓後勁溪排水系統支流，因當地水患頻傳，市府以滿足25年洪水不溢堤原則，規畫在中上游設置溫鼓埤滯洪池，2023年擇定大社都市計畫東南側3.1公頃農業區變更為滯洪池用地，總經費4.5億元，獲水利署同意補助。不過滯洪池工程細部設計核定後，約34%私有地需協議價購或徵收，用地費高達2.5億元。

陳姓居民說，溫鼓埤滯洪池4年前已開過公聽會，市府承諾去年動工，地方期待消除淹水夢魘，卻至今未動工，且滯洪池深度僅設計5公尺，萬一雨季夾帶上游泥沙流入滯洪池，過幾年又要花錢清淤。也有居民擔心滯洪池開挖會動到地下水脈，要求水利局謹慎度量滯洪池量體及深度，盡快和居民協議價購用地，加速進度。