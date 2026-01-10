快訊

金門家扶扶幼主委交接 許燕輝正式接棒將深化兒少照顧

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門家扶中心原任主任委員楊肅謙（左），昨正式將職務交棒予第九任主任委員許燕輝（右），象徵一棒接一棒的承諾與信任。圖／金門家扶中心提供
金門家扶中心原任主任委員楊肅謙（左），昨正式將職務交棒予第九任主任委員許燕輝（右），象徵一棒接一棒的承諾與信任。圖／金門家扶中心提供

長年投入地方公益、深耕扶幼工作的金門家扶中心原任主任委員楊肅謙，正式將職務交棒予第九任主任委員許燕輝，象徵金門家扶扶幼使命的延續與傳承。家扶中心特別舉辦「義工團體聯合交接暨感恩聯誼餐會」，邀集扶幼委員、志工夥伴及各界貴賓齊聚一堂，共同見證這場充滿感謝與祝福的重要時刻。

楊肅謙多年來熱心公益，任內積極投入各項扶幼服務，除提供穩定且即時的資源支持，也協助轉介社會網絡，成為家扶在地服務的重要後盾，並於民國113年榮獲全國好人好事八德獎肯定。交接儀式中，在家扶基金會副執行長劉國璋監交下，楊肅謙完成責任交付，象徵一棒接一棒的承諾與信任。

劉國璋表示，金門家扶成立58年，能持續穩定推動兒少扶助、家庭支持與社區服務，仰賴地方扶幼委員與志工長期投入與陪伴，特別感謝楊肅謙多年付出，也期勉新任主委許燕輝持續凝聚地方資源，讓服務更加扎實、有力量。

新任主委許燕輝致詞時指出，感謝歷任主委為家扶奠定穩固基礎，也肯定第一線社工與志工長年守護弱勢家庭，面對貧富差距擴大、數位落差與兒少心理健康等挑戰，未來將以「資源匯聚與鏈結」、「深化專業服務」及「推動社會共好」為三大方向，結合在地力量，強化社工專業支持，為孩子撐起更完整的照顧網絡。

活動當天貴賓雲集，包括立法委員陳玉珍、金門縣副縣長李文良、行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允、金城鎮長李誠智、金寧鄉長楊忠俊及縣府社會處與各級民代到場致意。副縣長李文良致詞肯定金門家扶長期陪伴弱勢兒少與家庭，已成為縣府推動社會福利的重要夥伴，公私協力在地方持續發揮關鍵力量。

餐會中也同步舉行志工團體聯合交接儀式，包括，展愛志工隊由卸任隊長莊嘉銘交接予莊雅吉；溫媽媽服務隊則由許華玉接任隊長；家友會則由陳向鑫接任會長；金大志工隊由李威豫接任隊長，各志工隊完成交接，延續志工服務能量。

金門家扶中心主任洪依帆指出，扶幼委員會自民國74年成立至今已40年，現有29位委員皆為無給薪投入的地方人士，長期運用自身人脈與資源，成為家扶穩定推展扶幼工作的基石。家扶也期盼在新任主委與志工團隊攜手努力下，持續為金門弱勢兒少與家庭提供更完善的支持，讓愛在地方不斷累積與延續。

金門家扶中心舉辦「義工團體聯合交接暨感恩聯誼餐會」，邀集扶幼委員、志工夥伴及各界貴賓齊聚一堂，共同見證這場充滿感謝與祝福的重要時刻。圖／金門家扶中心提供
金門家扶中心舉辦「義工團體聯合交接暨感恩聯誼餐會」，邀集扶幼委員、志工夥伴及各界貴賓齊聚一堂，共同見證這場充滿感謝與祝福的重要時刻。圖／金門家扶中心提供
金門家扶溫媽媽志工隊上台表演歌唱，炒熱現場氣氛。圖／金門家扶中心提供
金門家扶溫媽媽志工隊上台表演歌唱，炒熱現場氣氛。圖／金門家扶中心提供
交接儀式中，在家扶基金會副執行長劉國璋（中）監交下，原任主任委員楊肅謙（左），昨正式將職務交棒予第九任主任委員許燕輝（右）。圖／金門家扶中心提供
交接儀式中，在家扶基金會副執行長劉國璋（中）監交下，原任主任委員楊肅謙（左），昨正式將職務交棒予第九任主任委員許燕輝（右）。圖／金門家扶中心提供

金門 兒少 家扶中心

相關新聞

高雄恐龍路跑超吸睛 上百隻短腿狂奔爭奪獎金

2026高雄富邦馬拉松今天展開首日序幕，首先由休閒組的「恐龍路跑」先打頭陣，上百隻恐龍邁開小短腿狂奔，還有人故意走秀搞笑...

金門家扶扶幼主委交接 許燕輝正式接棒將深化兒少照顧

長年投入地方公益、深耕扶幼工作的金門家扶中心原任主任委員楊肅謙，正式將職務交棒予第九任主任委員許燕輝，象徵金門家扶扶幼使...

沉寂近40年再亮燈 金沙戲院修復重啟 為沙美商圈注入新活力

荒廢近40年的金門縣歷史建築「金沙戲院」，在歷經半年修復工程後，於今日正式重新啟用。金門縣政府特別舉辦「金沙戲院修復啟用...

高雄八德滯洪池提升排水能力 地方怨缺乏親水休閒、社區停車功能

高雄市鳳山區建國路、鳳松路因下水道系統排水功能受限，加上外圍集水區逕流量大，該地區長年在豪大雨時有嚴重積水，市府為此斥資...

高雄大社逢豪大雨就淹水 居民要求溫鼓埤滯洪池快動工

高雄大社區中里排水系統匯集觀音山雨量至後勁溪，近10年逢豪大雨就溢流，造成街道水流成河、沖走汽車，居民苦不堪言，市府雖規...

金門佛教會祈福法會政治味濃 陳福海肯定陳玉珍、力推兒子接棒

金門縣佛教會今日上午在金湖鎮社會福利館演藝廳舉辦年度「歲末照燈祈福活動」，由理事長性海法師主法，率領會員與信眾恭誦藥師如...

