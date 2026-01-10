沉寂近40年再亮燈 金沙戲院修復重啟 為沙美商圈注入新活力

快訊

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
「金沙戲院」在歷經半年修復工程後，於今日正式重新啟用，不少民眾都到戲院裡參觀，重溫舊夢。記者蔡家蓁／攝影
「金沙戲院」在歷經半年修復工程後，於今日正式重新啟用，不少民眾都到戲院裡參觀，重溫舊夢。記者蔡家蓁／攝影

荒廢近40年的金門縣歷史建築「金沙戲院」，在歷經半年修復工程後，於今日正式重新啟用。金門縣政府特別舉辦「金沙戲院修復啟用典禮」，由縣長陳福海親自主持揭牌，宣告這座曾沉寂多年的戰地文化地標再度點亮燈光，為金沙鎮沙美商圈注入久違的活力。

金沙戲院位於沙美商圈核心位置，自民國53年啟用以來，長年是地方居民休閒娛樂的重要場所，不少鄉親回憶，過去假日看電影、約會、與駐軍弟兄同場觀影，是許多人共同的青春記憶，戲院不僅帶動人潮與商機，其建築立面更成為戰地政務時期娛樂文化的象徵，至今仍是進入沙美的重要地標。

不過，隨著時代變遷與消費型態改變，金沙戲院自民國78年停業後長期閒置，老屋斑駁、燈光不再，也讓不少居民感嘆「一個時代就這樣走進歷史」。為讓這段集體記憶重新回到生活中，金門縣政府自民國104年起即與金沙戲院董事會多次協商，在「活化再利用」共識下，完成土地變更為第二種商業區，並於105年完成價購及產權移轉，總金額為新台幣3520萬元，為後續修復工程奠定基礎。

縣長陳福海表示，金沙戲院的修復不只是保存一棟老建築，而是回應地方對生活空間與商圈再出發的期待，縣府於去年4月召集相關單位研商活化方向，並核定2千萬元辦理整體修繕工程，工程於114年6月動工、12月竣工，修復範圍涵蓋建築立面、騎樓、屋頂結構、放映室、室內空間、廁所及擋土牆等，同時兼顧歷史風貌保存與建築安全、使用機能提升。

對於戲院重新啟用，不少民眾表達期待，有商家認為，政府若能持續辦活動，「人潮回來，生意自然就回來」；也有年長居民感性表示，看到熟悉的招牌再度亮燈，「好像把年輕時的沙美找回來了」。

陳福海進一步指出，金沙戲院將成為沙美觀光廊帶的重要起點，未來縣府將與金沙鎮公所合作，規劃一年至少20場主題活動，結合文化展示、手作體驗、觀光服務與夜間活動，串聯商圈與社區能量，也考慮發放金沙地區的消費券，吸引民眾來此消費，帶動地方經濟。

荒廢超過30年的金門縣歷史建築「金沙戲院」，在歷經半年修復工程後，於今日正式重新啟用，縣長陳福海聽解說員解說。記者蔡家蓁／攝影
荒廢超過30年的金門縣歷史建築「金沙戲院」，在歷經半年修復工程後，於今日正式重新啟用，縣長陳福海聽解說員解說。記者蔡家蓁／攝影
「金沙戲院」在歷經半年修復工程後，於今日正式重新啟用，現場安排金沙地區的婆婆媽媽表演。記者蔡家蓁／攝影
「金沙戲院」在歷經半年修復工程後，於今日正式重新啟用，現場安排金沙地區的婆婆媽媽表演。記者蔡家蓁／攝影
「金沙戲院」在歷經半年修復工程後，於今日正式重新啟用，小朋友開心的在戲院中的裝置藝術彈跳。記者蔡家蓁／攝影
「金沙戲院」在歷經半年修復工程後，於今日正式重新啟用，小朋友開心的在戲院中的裝置藝術彈跳。記者蔡家蓁／攝影
「金沙戲院」在歷經半年修復工程後，於今日正式重新啟用，縣長陳福海（左三）與議員王國代（左二）、議員董森堡（左一）都仔細聆聽解說員的解說。記者蔡家蓁／攝影
「金沙戲院」在歷經半年修復工程後，於今日正式重新啟用，縣長陳福海（左三）與議員王國代（左二）、議員董森堡（左一）都仔細聆聽解說員的解說。記者蔡家蓁／攝影
「金沙戲院」在歷經半年修復工程後，於今日正式重新啟用，縣長陳福海（右四）也帶著有意參選議員的兒子陳麒翔（右五）跑行程，並上台與民眾合影。記者蔡家蓁／攝影
「金沙戲院」在歷經半年修復工程後，於今日正式重新啟用，縣長陳福海（右四）也帶著有意參選議員的兒子陳麒翔（右五）跑行程，並上台與民眾合影。記者蔡家蓁／攝影

