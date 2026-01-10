高雄熊主題商店蓮池潭熱鬧開幕 IP萌經濟大爆發

蓮池潭觀光新亮點「高雄熊IP主題商店」今天在左營蓮池潭龍虎塔旁熱鬧開幕，結合創意設計、在地文化與觀光體驗嶄新能量，有將近50款高雄熊新品上市，並與高雄圓山大飯店等飯店旅宿合作新通路，觀光局長高閔琳表示，熊熊商店開幕當日，加碼贈送小禮物給在場民眾分享喜悅，而限量的高雄熊福袋以及「龍虎塔限定商品」也正式開賣！

觀光局長高閔琳表示，「高雄熊」是高雄最棒的城市觀光代言人，更是高雄推動IP行銷與城市品牌的重要角色。今天設立第一家高雄熊IP旗艦主題商店，共計推出近50款高雄熊商品；其中更與多家台灣品牌與設計聯名合作，開發更多MIT台灣製造聯名產品，以及融合龍虎塔地標意象與城市地景的生活配件、文創小物與特色烘焙糕餅、茶品及伴手禮，讓更多國內外旅客以不同方式認識高雄、愛上高雄。未來觀光局也將持續以高雄熊IP為核心，在高雄觀光風景區與熱門景點，結合實體活動、主題商店、數位內容與觀光資源整合行銷城市之美。 蓮池潭觀光新亮點「高雄熊IP主題商店」今天在左營蓮池潭龍虎塔旁熱鬧開幕，有將近50款高雄熊新品上市，並與高雄圓山大飯店等飯店旅宿合作新通路。記者劉學聖／攝影 蓮池潭觀光新亮點「高雄熊IP主題商店」今天在左營蓮池潭龍虎塔旁熱鬧開幕，有將近50款高雄熊新品上市，並與高雄圓山大飯店等飯店旅宿合作新通路。記者劉學聖／攝影