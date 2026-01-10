快訊

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
高雄市鳳山區建國路、鳳松路因排水功能受限，大雨時常有積水，市府打造「八德滯洪池」預計今年10月完工啟用，地方盼成為多功能生態公園。記者宋原彰／攝影
高雄市鳳山區建國路、鳳松路因下水道系統排水功能受限，加上外圍集水區逕流量大，該地區長年在豪大雨時有嚴重積水，市府為此斥資8千萬建設「八德滯洪池」去年10月開工，預計今年10月完工啟用，滯洪量達4.7萬噸，可大幅提升防洪能力，但地方希望滯洪池不止防洪功能，要兼具休憩與停車用途，成為多功能生態公園。

鳳山區建國路二段一帶因下水道系統排水功能受限，加上外圍集水區逕流量大，豪雨期間易出現積淹水情形，水利局協調農業試驗所，利用其轄管鳳山熱帶園藝試驗分所位於八德路與文英路口之農業研究試驗場所規劃設置八德滯洪池，以期紓解洪峰期間大量逕流匯入建國路雨水系統，提升排水防洪能力。

八德滯洪持經費8350萬元，滯洪池面積約4.72公頃，池體開挖降深約3.5公尺，總滯洪量約4.7萬噸，獲國土署補助，去年10月1日開工，預計今年10月底完工。完工後可將鳳松路與建國路二段雨水下水道逕流於洪峰期間引入八德滯洪池，紓解下游排水負荷，另規劃滯洪池環池步道與植栽綠美化，兼顧防洪及周邊休憩綠地功能，打造多功能空間使用。

市議員鍾易仲表示，八德滯洪池從原先規劃2.2公頃提升至4.7公頃，面積和滯洪量均增加一倍，龐大的土地位在鳳山精華地段，應兼具「防洪治水、親水休閒、社區停車」3大功能。滯洪池內綠地應建置遊具、體健設施和親水空間，水利局應檢討現行設計，評估在安全許可範圍內增設停車空間。

水利局表示，滯洪池本身兼具公園功能，未來會評估在適當區位增設體健設施、遊具等，但滯洪池目前屬學校用地，不宜增設停車場，周邊若有停車需求，會由交通局評估增設，八德滯洪池以「排水防洪」為核心功能，經費優先確保防汛效能，後續將在不影響滯洪安全及防洪功能前提下，將其他配套功能納入整體規劃方向持續檢討。

高雄市鳳山區建國路、鳳松路因排水功能受限，大雨時常有積水，市府打造「八德滯洪池」預計今年10月完工啟用，地方盼成為多功能生態公園。圖／高雄市水利局提供
高雄八德滯洪池提升排水能力 地方怨缺乏親水休閒、社區停車功能

