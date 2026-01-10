高雄大社逢豪大雨就淹水 居民要求溫鼓埤滯洪池快動工

高雄大社區中里排水系統匯集觀音山雨量至後勁溪，近10年逢豪大雨就溢流，造成街道水流成河、沖走汽車，居民苦不堪言，市府雖規畫在中上游設置「溫鼓埤滯洪池」增加12萬噸滯洪量，但土地3成為私有地，用地費高達2.5億元，經費遲未核准，動工一直拖延，地方擔憂今年汛期前不可能完成，淹水惡夢不斷。

水利局表示，工程經費正辦理申請，土地費用爭取到後，協議價購程序才會依據土地徵收條例規定進行，如順利取得土地，預計今年下半年可以發包動工，工期約2年；設計階段時會執行鑽探作業，並依地下水位高程和區域排水保護標準，決定滯洪池量體及深度，而滯洪池淤砂問題，每年均會定期評估清淤作業，若淤積深度有影響滯洪功能，則會派員清理。

市議員張勝富表示，大社淹水歷史慘重，2019年0719豪雨、2021年0620豪雨、前年凱米、山陀兒等風災，造成中里排水系統溢流，街道水流成河、沖走汽車等災情，至少衝擊中里、觀音、神農、三奶、翠屏5個里，「大社居民聞雨色變，淹水已成日常」，市府規畫在中里排水中上游設置溫鼓埤滯洪池，但遲遲未動工。

大社中里排水屬楠梓後勁溪排水系統支流，自觀音山經大社市區向西匯流至後勁溪，因當地水患頻傳，市府規畫以中里排水明渠段達10年重現期距洪水治理標準，並滿足25年重現期距洪水不溢堤為原則，在中上游段設置溫鼓埤滯洪池，2023年擇定大社都市計畫東南側3.1公頃農業區變更為滯洪池用地，總經費4.5億元，已獲水利署同意補助經費。

內政部2023年審議通過溫鼓埤滯洪池用地變更，滯洪池細部設計也已核定，但用地包括34%私有土地需以協議價購或徵收方式取得，導致用地費高達2.5億元。張勝富表示，大社區三民路、大新路與觀音國小一帶幾乎逢豪大雨就淹，居民甚至將汽機車停到觀音山上，滯洪池計畫應加速實施，增加容納約12萬噸滯洪量。

當地陳姓民眾表示，溫鼓埤滯洪池4年前已經開過公聽會，市府承諾2025年會施工，當地期待建設可以改善淹水，讓大社發展更好，但拖延至今，協議價購也未啟動；且滯洪池深度只有5公尺，擔心不夠深，上游雨水夾帶大量泥沙，擔心一但流入滯洪池，使用數年後滯洪池就遭泥沙填滿而失去功能，市府又要動用經費清淤。