金門佛教會祈福法會政治味濃 陳福海肯定陳玉珍、力推兒子接棒

金門縣佛教會今日上午在金湖鎮社會福利館演藝廳舉辦年度「歲末照燈祈福活動」，由理事長性海法師主法，率領會員與信眾恭誦藥師如來本願功德經並點燈祈福，為金門祈願風調雨順、社會安定，也盼兩岸遠離兵戈、和平共存。活動吸引約600名信眾參與，場面莊嚴，但在宗教祝禱之外，現場也瀰漫濃厚政治氣息。

縣長陳福海、立法委員陳玉珍，以及行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允、縣議會副議長歐陽儀雄、副縣長李文良、金防部副指揮官李其桓、金門縣佛教會榮譽理事長釋湛因法師、中國佛教會理事長心茂法師、副理事長見引法師、秘書長修懿法師及福慧寺住持見日法師等人，與民代信眾依序在佛前點燈祈福，依序在佛前點燃祈福燈，象徵以虔誠與感恩之心，為浯島軍民祈願平安。

性海法師表示，歲末點燈法會除感恩佛菩薩一年來的護佑，也希望透過共修藥師經，為金門累積善念。他指出，金門是佛地，也是歷經戰火洗禮的土地，在兩岸局勢緊張之際，更應珍惜和平、發揮溝通橋梁角色。他並提到，未來大佛園區的文殊菩薩神像將成為金門重要地標，期盼成為象徵和平與智慧的指引。

立法委員陳玉珍致詞時表示，她連任三屆立委的主要目標，是為金門爭取兩項關鍵制度，其一是「制度化的長久財政穩定」，她指出，財劃法修法後，金門原可年增約74億元，但經中央調整後，實際約增加50億元，仍相當於「兩個金酒捐給縣府的金額」，對地方建設助益不小。其二則是推動《離島建設條例》修訂，趁目前藍白立委席次占多數之際，爭取更多法令鬆綁，為金門建立更具彈性的制度環境。

談及兩岸情勢，陳玉珍直言，當前兩岸關係處於「冰凶戰危」狀態，高層完全不對話，擦槍走火風險升高。她提出「兩岸和平，金門先行」的主張，認為金門長期與對岸交流密切、民間善意累積，是兩岸衝突中的重要緩衝角色，責任格外重大。

縣長陳福海則回顧從政36年的歷程，感謝鄉親支持，讓他有機會服務家鄉。他表示，任期尚餘348天，將持續全力以赴；他也提到，大佛基金會推動的青嶼天摩山大佛工程，在性海法師帶領下已興建至第十層，若進度順利，今年可望完成，盼藉由宗教力量，撫慰歷史中為金門犧牲奉獻的兩岸軍民英靈。