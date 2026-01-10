屏東縣國中小營養午餐費是否免費 周春米：仍在評估中

目前全台國中小營養午餐費，屏東縣是僅剩仍在收費的4縣市之一，屏東縣長周春米今天受訪時表示，財政收支劃分法修正後，屏東縣相關補助減少了40億元，因經費有限，目前仍在審慎評估中，後續會盡快向鄉親報告，同時也更要關注營養午餐的安全與內容。

周春米表示，財政收支劃分法修正後屏東縣補助款減少約40億元，本來教育部補助包括「3章1Q」農業產品標章、中低收入戶家庭孩子補助，及中央廚房維護等，已近3億多元，加上25間學校操場修整現都要由地方負擔，兩項支出就近6億元，

因此縣府正在審慎評估中，會將結果盡快跟鄉親報告。周春米表示，大家在檢討營養午餐是否免費時，應該更要關注營養午餐是不是孩子們愛吃的，是不是安全、健康、衛生，並確保政府的美意在制度執行時，能夠發揮最大的效能。