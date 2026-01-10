超前部署！早中央6年布局 金門行動旅服成全國PWA整合亮點
交通部觀光署今年加速推動「行動旅服PWA」擴大應用，並首度結合便利商店通路，打造更便捷的官方旅遊資訊入口。金門縣政府早在民國109年即完成「金門行動旅服」PWA建置，成為全國最早導入PWA技術的旅遊服務平台；此次更獲觀光署納入首波整合示範區域之一，凸顯金門在智慧觀光布局上的前瞻性，先行成果獲得中央肯定。
金門縣政府觀光處指出，「金門行動旅服」自109年上線，即以「即掃即用」模式切入，回應旅客不願下載App的使用痛點，提供即時、官方且可信賴的旅遊資訊，被視為PWA技術在觀光應用上的領頭案例。交通部觀光署日前發布新聞，宣布分階段推動「行動旅服PWA」整合計畫，金門長期累積的實務經驗，正式納入中央首波示範架構，也有助於透過全國通路，擴大金門智慧旅遊服務的觸及面。
依觀光署規劃，首波將整合北部、東部及金門3大觀光區域，預計於今年7月底前擴及全臺；同時並與統一超商簽署合作備忘錄（MOU），未來全國統一超商門市將陸續成為旅遊服務入口，旅客只要掃描ibon機台旁的QR Code，即可進入官方旅遊資訊平台。金門名列首波整合範圍，旅客可一掃直達「金門行動旅服」，快速掌握金門即時、精準的旅遊情報。
觀光處處長許績鑫表示，縣長陳福海多次指示以「觀光立縣」為施政核心，強調必須掌握數位與智慧觀光趨勢，縣府近年持續推動觀光數位轉型，去年6月更率先全國導入「阿特AI智慧客服」生成式AI服務，協助旅客進行行程規劃與資訊查詢，並提供多語系介面，提升國際旅客使用友善度。
根據統計，自AI服務上線以來，「金門行動旅服」平台瀏覽量已突破341萬次，年增率達53%；使用人數達77.3萬人，年增約97%，使用規模接近翻倍，呈現流量與觸及同步成長的趨勢，平台目前已串聯金門在地超過700家觀光業者，涵蓋景點、食宿、交通、購物與體驗遊程，逐步建構完整的智慧觀光服務生態，並實質帶動地方觀光經濟。
觀光處表示，「金門行動旅服」今年將從現行的「即時問答」功能，進化為更貼近需求的「智慧規劃顧問」，未來將依旅客偏好與旅遊天數主動提出行程建議，並結合適地性服務，在旅客接近景點或店家時，即時提供優惠與體驗活動資訊，讓旅遊更便利、更有效率，縣府也持續邀請合法在地觀光業者加入平台，共同打造更友善、完善的金門旅遊環境。
