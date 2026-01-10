仆街也要跑！212隻恐龍狂奔國家體育場 高雄富邦馬拉松首日登場

邁入第16年的高雄富邦馬拉松，今天由5公里休閒組與寵物路跑嘉年華打頭陣，參賽者不乏全家出動、牽著毛孩上場的市民，也有視障跑者與運動輪椅選手同行，最受矚目的恐龍競速爭霸戰登場掀起歡呼聲，212隻恐龍齊步向前奔跑，跌倒仆街、搖頭晃腦的模樣笑料百出，現場笑聲不斷。

恐龍爭霸賽今年吸引212隻恐龍報名，瞬間成為社群熱點，穿著恐龍裝的參賽者在跑道上賣力狂奔，逗趣又壯觀的畫面，引來觀眾笑聲，讓運動跑出生活感。

最終賽事由來自台鋼足球隊的王睿與在高雄港警局服務的李芷涵分別奪得男女組冠軍，獲得7500元獎金。男子冠軍王睿也稱霸去年草原恐龍競速，他表示，今年在田徑場上好跑很多，拿到獎金後要買禮物送給女朋友。

女子冠軍李芷涵表示，這是她第一次參賽，很好玩，好在平常就有保持運動習慣，拿到獎金第一個念頭是要去打瘦瘦針。

首日5k休閒組以「水」為主題，結合港都意象、河岸風景與永續循環概念，呼應高雄從工業城市轉型為海洋與綠色城市的發展歷程。

為讓運動賽事更有親和力，更加入大量「娛樂與參與感」元素，由高雄熊、蜜柑站長、海神布浪尼、義大大義、唐基、富邦邦妮等吉祥物，聯手啦啦隊女孩組成的應援團，挑戰旋轉、揮棒與套圈等趣味關卡，讓競技場瞬間成為大型歡樂舞台。

連續6年冠名贊助的富邦人壽動員員工組成跑團，也持續與市府合作設置高額「本土選手破全國紀錄獎金」，為台灣長跑好手創造舞台，並透過海洋保育、減塑互動活動，將環保理念融入賽事體驗，讓企業ESG不只停留在報告書。

市長陳其邁表示，今年富邦馬拉松增加往北高雄賽事路線，沿線可以欣賞高雄的風景和海邊豐厚的人情味及美食，還有恐龍、吉祥物、啦啦隊的趣味競賽，希望藉由高富馬培養民眾參與馬拉松、提升運動風氣，吸引更多各國的選手來到高雄，帶動城市觀光，共同在這裡享受高雄美好的時光。