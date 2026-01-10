綠營初選最後衝刺 高雄3選將現身馬拉松拚人氣、1人掃街

民進黨高雄市長初選將於2天後正式登場，投入初選的立委林岱樺、邱議瑩、賴瑞隆今天一早出席高雄富邦馬拉松為選手加油打氣，3選將不約而同以馬拉松比喻初選心情，形容長距離賽事難免遇到瓶頸，重要是調整節奏、穩住步伐，最後階段就是全力衝刺；至於許智傑未現身馬拉松活動，而是展開車隊掃街行程，深入基層爭取支持。

林岱樺今天以馬拉松比喻初選，她說過程中難免會遇到瓶頸，在這當中就必須調適身心、調配速度，現在是最後的階段，就全力衝刺，她指出，高雄正處於城市與產業轉型的重要關鍵期，高雄的城市轉型是一場沒有退路的競爭，如果沒有持續往前，就一定會落後。

林岱樺表示，市政推動的核心始終應以市民為優先，以民為主、市民最大，所有政策與活動都必須回歸對市民的實質助益，她指出，高雄也必須積極走向國際，透過各類國際活動與賽事，讓高雄走進世界，也讓世界走進高雄，這是城市邁向國際城市的重要目標，她也強調任何大型展演活動或國際賽事，高雄永遠都要做最好的。

邱議瑩提及高雄馬拉松未來規畫表示，希望未來跑道更能充分展現高雄的美，長期目標是提升賽事能見度，讓高雄馬成為知名、甚至全國十大的馬拉松跑賽之一，這是她未來努力的目標。

邱議瑩直言，要實現這個願景，必須先通過黨內的初選這一關，她說2天之後，就要開始進行正式的比賽，這幾天瘋狂車掃，把握每一個時間、把握每一個機會，跟市民朋友見面，她也說到上周政見發表會後收到不少回饋，她會持續努力、持續加油，希望能夠在最後的終點贏得勝利。

賴瑞隆從與國家運動場館的經驗談起，世運主場館是他最熟悉的場館，回顧2009年世界運動會期間擔任執行秘書的經歷，世運賽後，包括五月天5萬人演唱會、跨年演唱會及多項國際演出，都在此舉辦，他說在10十年市府的經驗裡面，有超過半年的時間都在這個場館。

賴瑞隆提到自身運動員背景，表示自己平時有慢跑習慣，「馬拉松是一個很重要的運動賽事」，未來若有機會為高雄服務，將持續推動全民運動，在各行政區成立運動中心，讓更多運動賽事在高雄舉辦，也讓運動風氣在城市中持續深化。