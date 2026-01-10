高雄恐龍路跑超吸睛 上百隻短腿狂奔爭奪獎金
2026高雄富邦馬拉松今天展開首日序幕，首先由休閒組的「恐龍路跑」先打頭陣，上百隻恐龍邁開小短腿狂奔，還有人故意走秀搞笑！大家都要爭取最高獎金7500元的榮耀，連高雄市長陳其邁也忍不住下場與大家較勁，200隻恐龍聚集在高雄世運主場館競速的場景，宛如電影「侏羅紀公園」中的大草原，但最搞笑的是恐龍跑姿，還有恐龍在終點前跌倒，過程又搞笑又認真。
2026高雄富邦馬拉松今天開跑，由3公里休閒組打頭陣，另一亮點是最速恐龍爭霸賽在世運主場館熱鬧開戰，200隻恐龍聚集在世運跑道競速，參賽者身穿恐龍裝衝刺競速，這次恐龍競速賽也分男女組，冠軍分別可獲得7500千元獎金，每隻恐龍跑姿型態不盡相同，搞笑逗趣，民眾笑聲不斷，小朋友也爭相與恐龍合照，氣氛high到最高點。
高市運發局表示，明天起登場的馬拉松組全馬、半馬賽程有40多個國家、上萬選手參加，這屆賽事首度將路線向北延伸至北高雄，不僅讓跑者在奔馳途中可欣賞遼闊海景，也能感受高雄海岸線特有的溫暖人情與城市氛圍，期盼帶給選手全新的路跑體驗。
