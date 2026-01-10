高雄恐龍路跑超吸睛 上百隻短腿狂奔爭奪獎金

2026高雄富邦馬拉松今天展開首日序幕，首先由休閒組的「恐龍路跑」先打頭陣，上百隻恐龍邁開小短腿狂奔，還有人故意走秀搞笑！大家都要爭取最高獎金7500元的榮耀，連高雄市長陳其邁也忍不住下場與大家較勁，200隻恐龍聚集在高雄世運主場館競速的場景，宛如電影「侏羅紀公園」中的大草原，但最搞笑的是恐龍跑姿，還有恐龍在終點前跌倒，過程又搞笑又認真。

